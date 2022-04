Morrow Sodali garante investimento majoritário da TPG Growth

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Morrow Sodali, empresa com liderança global em consultoria de governança e engajamento de acionistas, anunciou hoje que a TPG Growth, a plataforma de middle market (mercado intermediário) e growth equity (capital de crescimento) da empresa de ativos alternativos TPG, adquiriu uma participação majoritária na empresa. A parceria com a TPG avançará significativamente a missão da Morrow Sodali de oferecer aos clientes do mundo inteiro consultoria estratégica incomparável e suporte abrangente para que possam maximizar o valor e gerenciar habilmente as relações com as partes interessadas.

O investimento da TPG coincide com o 50º aniversário da Morrow Sodali, que a empresa comemora com uma série de iniciativas especiais centradas no tema “Building Together”. Ao longo do ano, a Morrow Sodali destacará a melhor experiência da empresa em tendências globais emergentes em questões de engajamento de acionistas que afetam as corporações, incluindo relatórios de ESG, sustentabilidade, mudanças climáticas, composição e avaliação do conselho, planejamento de sucessão, remuneração de executivos, ativismo de acionistas e engajamento do investidor.

Alvise Recchi, diretor executivo da Morrow Sodali, disse: "Estamos muito entusiasmados de sermos agora uma empresa do portfólio da TPG. Unir forças com uma empresa que tem a força e a amplitude da TPG nos permitirá aprimorar ainda mais nossa posição de liderança de mercado, forjada ao longo de décadas orientando clientes em todas as tendências essenciais que afetam as corporações, acionistas e mercados financeiros. Nosso foco é fornecer criação de valor e, enquanto avançamos com o apoio da TPG, vamos aumentar esse valor para nossos clientes, especialmente à medida que eles aumentam seu foco no propósito corporativo e nas metas de diversidade, inclusão e sustentabilidade”.

Ransom Langford, parceiro na TPG, acrescentou: "A capacidade diferenciada da Morrow Sodali em oferecer resultados ao seu grupo diversificado de clientes, combinada com o seu compromisso com valores como integridade, excelência, colaboração, inovação e respeito, cria uma oportunidade única para a nossa parceria. À medida que o foco em ESG continua a aumentar entre empresas e investidores, a Morrow Sodali se estabeleceu como um parceiro confiável e com liderança global em engajamento proativo e confiável de acionistas. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da Morrow Sodali para continuar a investir nos vários serviços e recursos da empresa em todo o ciclo de vida do acionista".

A Morrow Sodali recentemente garantiu a primeira posição nas tabelas de fusões e aquisições de 2021 divulgadas pela Mergermarket e pela The Deal. Morrow Sodali fez várias aquisições globais altamente estratégicas e investimentos em pessoal e, com o apoio da TPG, espera acelerar esses esforços.

SOBRE A MORROW SODALI

A Morrow Sodali é uma empresa global de consultoria corporativa com foco no compromisso dos acionistas. A empresa oferece aos clientes serviços abrangentes relacionados a governança corporativa, equidade de diversidade e inclusão, sustentabilidade, solicitação de procuração, inteligência de mercado de capitais, engajamento de acionistas e detentores de títulos, M&A (fusões e aquisições), ativismo de acionistas e situações contestadas.

Com sede em Nova York e com escritórios em Londres, Sydney, Buenos Aires, Frankfurt, Hong Kong, Madri, Melbourne, Paris, Roma, São Paulo, Seul, Stamford, Tóquio e Toronto, a Morrow Sodali atende a mais de 850 clientes corporativos em 80 países, incluindo muitas das maiores corporações multinacionais do mundo. Os clientes incluem empresas de capital aberto e privadas, grupos de fundos mútuos, bolsas de valores e associações de membros. Para obter mais informações sobre Morrow Sodali, visite www.morrowsodali.com.

SOBRE A TPG GROWTH

A TPG Growth é a plataforma de investimento em middle market e growth equity da TPG, a empresa global de ativos alternativos. Com aproximadamente US$ 14,7 bilhões em ativos sob gestão, a TPG Growth visa investimentos em várias indústrias e regiões. A TPG Growth tem um profundo conhecimento do setor, recursos operacionais e experiência global para promover a criação de valor e ajudar as empresas a atingirem todo o seu potencial. A plataforma é apoiada pelos recursos da TPG, que possui aproximadamente US$ 114 bilhões em ativos sob gestão. Para obter mais informações, visite www.tpg.com ou no Twitter @TPG.

