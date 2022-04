UWL lance un service express entre le Viêt Nam et Seattle

UWL_Swire Express Service Arriving at the Port of Seattle (Photo: Business Wire)

CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--UWL, un des 10 premiers NVOCC américains et un chef de file mondial des services 3PL, a signé un contrat avec Swire Shipping, un service de ligne polyvalent, pour lancer un nouveau service express exclusif, au départ de Hô Chi Minh-Ville et à destination du Port de Seattle, et d'une durée de 18 jours. Synonyme de rapidité et de prévisibilité, ce service bi-mensuel offre le transport le plus rapide entre le Viêt Nam et les États-Unis. Cet accord révolutionnaire est le premier service océanique dédié proposé par un NVOCC sur ce marché.

"Les clients étaient à la recherche de solutions créatives sur ce marché extrêmement compétitifs, et ce service inédit fait partie de notre réponse. Les congestions et les pics d'activités peuvent varier, mais les causes fondamentales perdurent. Les importateurs américains demandent des solutions plus créatives et fiables pour gérer les risques de la chaîne d'approvisionnement", déclare Duncan Wright, président d'UWL.

Le service offre un accostage prioritaire dans le port de départ et d'arrivée, et une réserve d'équipements dédié pour les fournisseurs à Hô Chi Minh-Ville, avec 6 000 conteneurs maritimes neufs, un cube de 40 pieds de hauteur et des conteneurs de 20 pieds déjà en rotation. La prévisibilité est garantie grâce à un planning publié six mois à l'avance, avec deux traversées par mois.

À l'arrivée à Seattle, les clients nécessitant un espace d'entreposage et de distribution peuvent tirer parti de la société sœur d'UWL, World Distribution Services (WDS), ainsi que de son site flambant neuf de 300 000 pieds carrés à proximité de Tacoma, Washington, situé à quelques encablures du Port de Seattle.

"En unissant nos forces à celles d'UWL, un fournisseur de solutions logistiques innovantes et intégrées destinées aux BCO américains, nous sommes convaincus que notre solution express océanique saura séduire les importateurs et exportateurs qui ont besoin d'un service de port à port, rapide et fiable entre le Viêt Nam et le Nord-Ouest du Pacifique", déclare Rufus Frere-Smith, responsable régional, Amériques, Swire Shipping, qui facilite les échanges commerciaux dans plus de 90 pays et dans 400 ports. "Notre relation repose sur une vision commune consistant à apporter aux clients les solutions d'expédition fiables, sûres et innovantes qu'ils recherchent."

M. Wright: "Nous observons déjà une demande incroyablement élevée pour ce service, ce qui nous indique que des services de niche rapides et fiables sont voués à un avenir prometteur. Notre relation avec Swire Shipping joue un rôle crucial dans la concrétisation de ce potentiel. Leur incroyable histoire longue de 150 ans, leurs connaissances approfondies du transport océanique et leur solide présence en Asie, combinés à la culture d'innovation d'UWL, permettent de donner vie à ce service dédié."

M. Frere-Smith: "Nous avons déployé des navires dernier cri et écoénergétiques qui navigueront à grande vitesse, de manière sûre et durable. Nous sommes convaincus que les clients et les BCO trouveront ce service express extrêmement efficace pour transporter leurs produits de haute valeur afin de les commercialiser dans les meilleurs délais."

À propos d'UWL

UWL est un des 10 premiers NVOCC américains et un chef de file mondial des services 3PL. La société fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement et s'appuie sur une équipe axée sur une approche créative de la résolution des problèmes. Spécialisée dans le transport océanique, le fret aérien, routier et ferroviaire, l'entreposage et la distribution, les cargaisons spéciales, et le dédouanement des envois internationaux, la société dispose d'un réseau national de centres de distribution, d'une capacité fiable de transport par camion, et de WorldScope, une plateforme intuitive de gestion des données synonyme de transparence et de visibilité. Quelle que soit la destination de vos marchandises, nous sommes là pour les acheminer. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.shipuwl.com

À propos de Swire Shipping

Swire Shipping est une société privée créée en 1872 qui emploie aujourd'hui plus de 600 personnes dans 20 pays et qui possède et exploite plus de 30 navires dans les marchés intra-asiatique, d'Australasie, et polynésien. Swire Shipping fait partie de Swire Group, un conglomérat britannique basé à Hong Kong et Londres. Un grand nombre de ses activités centrales se situent dans la région Asie-Pacifique, où les opérations de Swire se sont historiquement concentrées sur Hong et la Chine continentale. Parmi ses filiales figurent Cathay Pacific Airlines, Swire Properties, China Navigation Company, Swire Hotels et Swire Resources.

À propos de World Group

World Group a été créé il y a plus de 60 ans en tant que pionnier des services d'agence de navires sur les Grands Lacs. Aujourd'hui, la société dispose d'un portefeuille de marques internationales reconnues fournissant des solutions de chaîne d'approvisionnement et logistiques, notamment via ContainerPort Group, UWL, World Distribution Services, et World Shipping, Inc. Avec des produits de premier plan dans le transport océanique et le camionnage national, l'expédition et le fret aérien, le dédouanement des envois internationaux, la gérance maritime, l'entreposage et la distribution, nos clients du monde entier utilisent nos services pour simplifier les chaînes d'approvisionnement et transporter des marchandises en toute confiance.

Offrant des opportunités de carrière à l'échelle nationale pour les innovateurs du secteur des transports, la culture primée de l'entreprise repose sur des personnes qui s'imprègnent au quotidien de ses valeurs fondamentales. Découvrez comment rejoindre la famille World Group sur notre page dédiée aux carrières.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.