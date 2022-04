UWL startet Expressdienst von Vietnam nach Seattle

UWL_Swire Express Service Arriving at the Port of Seattle (Photo: Business Wire)

CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--UWL, einer der zehn führenden NVOCC in US-Eigentum und ein führender Anbieter von globalen Third-Party-Logistics-(3PL)-Dienstleistungen, hat Swire Shipping, einen Mehrzweck-Liniendienst, mit der Einführung eines neuen, exklusiven Expressdiensts von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Seattle beauftragt. Die Überfahrt dauert 18 Tage und wird alle zwei Wochen angeboten. Dies bietet Geschwindigkeit und Vorhersehbarkeit und stellt den schnellsten Seefracht-Service von Vietnam in die USA dar. Dieser bahnbrechende Vertrag ist der erste dedizierte Seedienst eines NVOCC in der Branche.

„Kunden haben uns in dieser extrem herausfordernden Marktsituation um kreative Lösungen gebeten, und dieser erste Dienst seiner Art ist Teil unserer Antwort. Engpässe und Tarifspitzen werden kommen und gehen, die Basisursachen der Probleme bleiben aber gleich. US-Importeure verlangen mehr Kreativität und kontrollierte, zuverlässige Lösungen, um mit Supply-Chain-Risiken umgehen zu können“, so Duncan Wright, President von UWL.

Der Dienst bietet Prioritätsanlegeservice am Ursprungs- und Zielhafen sowie einen dedizierten Ausrüstungs-Pool für Lieferanten in Ho-Chi-Minh-Stadt. Dies umfasst 6000 brandneue Seefrachtcontainer, wobei bereits 40-Fuß-Würfel- und 20-Fuß-Container in der Rotation sind. Die Vorhersehbarkeit wird sichergestellt, weil die Terminpläne sechs Monate im Voraus veröffentlicht werden und zwei Abfahrten im Monat stattfinden.

Bei der Ankunft in Seattle können Kunden, die Lager- oder Distributionsfläche benötigen, die Angebote der UWL-Schwestergesellschaft World Distribution Services (WDS) sowie ihre brandneuen 28.000 Quadratmeter großen Einrichtungen in der Nähe von Tacoma im US-Bundesstaat Washington nutzen, die nur eine kurze LKW-Fahrt vom Hafen in Seattle entfernt sind.

„Aufgrund der Zusammenarbeit mit UWL, einem innovativen und integrierten Logistikanbieter für US-BCOs, sind wir zuversichtlich, dass unsere Seefracht-Expresslösung für Ein- und Ausfuhrunternehmen interessant ist, die einen direkten, schnellen und zuverlässigen Dienst zwischen Vietnam und der US-Region Pacific Northwest benötigen“, so Rufus Frere-Smith, Regional Head, Americas, Swire Shipping, ein Unternehmen, das den Handel in mehr als 90 Ländern und über 400 Häfen fördert. „Unsere Partnerschaft beruht auf einer gemeinsamen Philosophie hinsichtlich der Reaktion auf die Wünsche unserer Kunden nach zuverlässigen, sicheren und innovativen Frachtlösungen.“

Duncan Wright merkte an: „Wir verzeichnen bereits eine unglaublich hohe Nachfrage nach diesem Dienst, was unterstreicht, dass schnelle und zuverlässige Nischendienste bestehen bleiben werden. Unsere Beziehung mit Swire Shipping ist von kritischer Bedeutung, damit das alles funktioniert. Die bemerkenswerte 150-jährige Firmengeschichte des Unternehmens und seine umfassende Erfahrung mit Seefracht und seine starke Aufstellung in Asien in Kombination mit der Innovationskultur bei UWL erwecken diesen dedizierten Service zum Leben.“

Rufus Frere-Smith kommentierte: „Wir haben neue, modernste und kraftstoffeffiziente Schiffe bereitgestellt, die hohe Fahrtgeschwindigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit bieten. Wir sind zuversichtlich, dass Kunden und BCOs diesen direkten Expressdienst bei der Lieferung ihrer wertvollen Produkte und deren schnelle Markteinführung extrem effektiv finden werden.“

Über UWL

UWL ist einer der zehn führenden NVOCC (Anm.: NVOCC = Non Vessel Operating Common Carrier) in amerikanischem Besitz und führender Anbieter globaler 3PL-Dienste. Das Unternehmen ist stolz darauf, nahtlose Supply-Chain-Lösungen anzubieten, die von einem Team kreativer Problemlösungs-Spezialisten unterstützt werden. Es ist spezialisiert auf Seetransport, Luftfracht, Straße und Schiene, Lagerung und Distribution, Projektladung und Zollabfertigung. UWL hat dabei eigene Vermögenswerte im Rücken: ein nationales Netzwerk von Distributionszentren, zuverlässige Transportkapazitäten und WorldScope, eine benutzerfreundliche Datenverwaltungsplattform, die Transparenz und Sichtbarkeit bietet, auf die sich Kunden verlassen können. Wo auch immer Ihre Fracht hin muss, UWL kann helfen, sie dorthin zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.shipuwl.com

Über Swire Shipping

Swire Shipping ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das 1872 gegründet wurde und derzeit mehr als 600 Mitarbeiter in 20 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber von 30 Schiffen in den Handelszonen Asien, Australasien und Polynesien. Es gehört zur Swire Group, einer britischen Firmengruppe mit Sitz in Hongkong und London. Das Kerngeschäft der Gruppe findet in der Region Asien-Pazifik statt, wo die Operationen von Swire traditionell um Hongkong und das chinesische Festland konzentriert sind. Zu den Tochtergesellschaften des Konzerns zählen Cathay Pacific Airlines, Swire Properties, China Navigation Company, Swire Hotels und Swire Resources.

Über World Group

World Group wurde vor mehr als 60 Jahren als Pionier im Bereich der Schifffahrtsagentur-Dienstleistungen an den Großen Seen gegründet. Heute bietet das Unternehmen ein Portfolio global etablierter Marken an, die Kunden durchgängige Supply-Chain- und Logistiklösungen liefern, darunter ContainerPort Group, UWL, World Distribution Services und World Shipping, Inc. Mit branchenführenden Produkten in den Segmenten Seefrachtleitung und inländischer LKW-Transport, Spedition und Luftfracht, Spezialzollabfertigung, Schiffshaushaltung und Lagerhaltung und Distribution nutzen Kunden in aller Welt die Dienstleistungen des Unternehmens, um ihre Lieferketten zu vereinfachen und Fracht zuverlässig zu transportieren.

Das Unternehmen bietet Karrierechancen für Innovatoren in der Transportindustrie in den ganzen USA. Die mehrfach ausgezeichnete Unternehmenskultur ist tief in den Menschen verankert, die die Kernwerte des Unternehmens täglich leben. Wie auch Sie der World Group-Unternehmensfamilie beitreten können, erfahren Sie auf der Karriereseite des Unternehmens.

