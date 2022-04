Forsee Power rejoint le consortium des batteries interchangeables pour deux roues électriques (SBMC1)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE) (Paris:FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents, rejoint le Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) fondé par Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group et Yamaha Motor pour développer l’utilisation des deux roues et véhicules légers électriques et encourager une gestion plus durable du cycle de vie de la batterie. Désormais membre de ce Consortium, Forsee Power participe activement aux différents comités pour la définition du futur standard de batterie.

Un consortium de leaders mondiaux pour réduire les émissions de CO 2 dans le secteur des transports

Alors que l'effort global d'électrification pour réduire le CO 2 à l'échelle mondiale s'accélère, l'intention de l'industrie des deux roues est d'étendre l'utilisation des versions électriques. Pour y parvenir, plusieurs défis sont à relever, tels que l'extension de l'autonomie, la réduction du temps de charge, la baisse des coûts des véhicules et des infrastructures.

Le SBMC a été lancé par les leaders mondiaux Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group et Yamaha Motor qui se sont unis pour accélérer le déploiement des deux roues et véhicules électriques légers (LEV) 2. L'ambition du consortium est de favoriser la normalisation des batteries et de leurs systèmes annexes à l'échelle de l'industrie, l'infrastructure pour ces batteries à usage commun, et de garantir que les deux roues et véhicules légers conservent leur rôle dans la mobilité future.

Le SBMC a pour objectif de :

Élaborer les spécifications techniques communes des « systèmes de batterie » Tester et confirmer l'utilisation courante des systèmes réutilisables Définir et promouvoir les spécifications communes du Consortium en tant que normes au sein des organismes de normalisation européens et internationaux (normes de jure) 4Étendre l'utilisation des spécifications communes du Consortium au niveau mondial (norme de facto)

Forsee Power : un leader européen équipant plus de 100 000 véhicules légers électriques de grands constructeurs

Forsee Power contribue à réduire l'empreinte carbone des transports urbains et a déjà équipé plus de 100 000 véhicules légers (2 à 4 roues) à travers le monde. Le Groupe dispose d'une gamme complète de batteries LEV, qu'elles soient portables ou embarquées et accompagne ses clients avec des batteries standards et sur mesures pour répondre à leurs besoins spécifiques.

En plus du développement de systèmes de batteries lithium-ion haut de gamme, y compris de ses propres systèmes de gestion de batterie (BMS), Forsee Power a développé le FORSEE SmartTool pour permettre le diagnostic de flotte LEV ainsi que le FORSEE Switching Box qui permet de connecter jusqu'à 3 batteries ensemble.

Ainsi, le Groupe apporte à SBMC une très forte expertise des systèmes de batteries intelligents et de leurs normes, que ce soit en Europe ou en Asie.

Le Groupe est présent en Chine, équipant les leaders asiatiques et européens de ses systèmes de batteries lithium-ion haut de gamme depuis plus de 10 ans. Plus récemment, Forsee Power s'est implanté à Pune, en Inde, pour servir le marché local - le gros marché LEV au monde – boosté par son programme national FAME2 de soutien au développement de l'électromobilité.

« Nous sommes très fiers de rejoindre les leaders mondiaux des véhicules légers au sein du SBMC. Nos groupes de travail ont démarré depuis plusieurs semaines et nous pouvons maintenant apporter au consortium plus de 10 années d'expérience de Forsee Power dans la livraison de batteries pour 2, 3 ou 4 roues électriques à travers le monde entier. Ce consortium est aussi une belle opportunité pour promouvoir l'e-mobilité pour tous, grâce à un futur standard de batteries garant de la conception et de la sécurité de celles-ci » explique Frederik Baudrier, Directeur de la business unit LEV chez Forsee Power.

A propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 1 200 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires de 72,4 M€ en 2021 et compte plus de 600 collaborateurs.

