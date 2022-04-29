Partners Life成為紐西蘭首家採用FINEOS平臺的人壽和健康保險公司

紐西蘭基督城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人壽、意外和健康保險之團體及個人核心系統的市場領先提供商FINEOS Corporation (ASX:FCL)今天宣佈，Partners Life已成為紐西蘭第一家採用FINEOS平臺的人壽和健康保險公司。FINEOS平臺是專門為人壽、意外和健康保險公司建構的端到端軟件即服務(SaaS)核心平臺。

Partners Life與FINEOS合作，用FINEOS Claims替換了Partners Life現有的系統，為Partners Life帶來無與倫比的營運和客戶服務優勢。FINEOS平臺包括經過市場測試、預先配置的業務和監管內容包，該內容包被稱為FINEOS LISA（澳大拉西亞人壽保險解決方案），專為該地區而設計。Partners Life將在內部採用經過改進的風險控制和理賠管理工作流程，涵蓋人壽、完全和永久傷殘(TPD)、創傷、收入保障和醫療產品。

此次採用FINEOS平臺是該公司理賠轉型過程的第一階段，醫療理賠將於今年稍晚在FINEOS平臺上首次亮相。此舉為Partners Life的客戶獲取數碼自助服務和升級型客戶服務的最後階段奠定了基礎。

Partners Life營運負責人Daniel Walker表示：「FINEOS已證明是紐西蘭和澳洲人壽和健康保險業的強大合作夥伴，我們需要這樣的合作夥伴。對於我們那些已經在管理健康問題的客戶而言，我們的數碼轉型讓他們能夠更容易取用他們的福利，並且由於FINEOS帶來了自動化方面的便利，我們的員工也能夠投入更多的時間來幫助他們。」

FINEOS亞太區產品經理Adam Edwards表示：「Partners Life看到了自購福利業的發展方向，並通過投資雲端核心解決方案，使自己處於領先地位。」

FINEOS行政總裁Michael Kelly表示：「我們在該地區的合作可以追溯到近20年前，涉及澳洲六家最大的人壽保險公司。我們為這一合作能夠得到深化而感到興奮。Partners Life將FINEOS引進紐西蘭的私人人壽和健康保險業。隨著Partners Life體驗到我們的合作夥伴關係和FINEOS平臺帶來的好處，我相信接下來還會有更多的增長機會。」

FINEOS平臺為全球人壽、意外和健康市場提供全面的軟件即服務(SaaS)端到端核心解決方案。該解決方案的關鍵在於FINEOS AdminSuite、FINEOS Engage和FINEOS Insight所具有的豐富功能，這是一組通用功能，包括工作流、規則引擎、客戶管理、無代碼/低代碼配置工具、標準化API連接，以及由AWS支援的雲端環境。

關於FINEOS Corporation

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險公司核心系統的一流供應商，為美國十大員工福利保險公司中的七家以及澳洲六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，並與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作，其規模持續快速擴大。

FINEOS平臺是專門為人壽、意外和健康市場建構的唯一端到端SaaS保險解決方案。FINEOS AdminSuite提供業界領先的核心管理功能，包括缺勤管理、開單、理賠、支付、保單管理、供應商管理以及新業務和核保；所有這些功能都可以獨立運行，或者作為套件進行配置。採用機器學習技術的FINEOS Engage解決方案創建以人為本的強大的數碼參與途徑，而FINEOS Insight解決方案能夠提供涵蓋整個業務的預測分析和報告。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

關於Partners Life

Partners Life是在紐西蘭營運的公司，並為此感到驕傲。與許多紐西蘭公司一樣，Partners Life在2011年從一家不起眼的小型初創公司起步。從那時起，公司逐漸成為人壽和健康保險領域公認的業界領導者。公司能夠迅速崛起是因為它長期以來與客戶及紐西蘭各地的獨立財務顧問建立了牢固的合作夥伴關係。這就是公司叫做Partners Life的原因。

公司的業務重點是為紐西蘭的家庭和企業提供保障。當人們的生活受到疾病或死亡的負面影響時，他們需要保險。對他們和他們的家人來說，這可能是一段壓力非常大的時期。與獨立的財務顧問合作，客戶可以確信能夠獲得為他們量身打造的保險。這為他們提供了極佳的機會，使他們可以快速無憂地獲得理賠。公司的保險產品包括人壽保險、收入保障、醫療保險、傷殘保險、創傷保險和商業風險保護。

公司是深受紐西蘭人信任的業界領導者。瞭解Partners Life的償付能力和財務實力。

如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.partnerslife.co.nz/。

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