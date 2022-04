Partners Life devient la première compagnie néo-zélandaise d’assurance vie et d’assurance maladie à faire son entrée sur la plateforme FINEOS

CHRISTCHURCH, Nouvelle-Zélande--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX : FCL), l’un des premiers fournisseurs de systèmes de base sur le marché pour les compagnies d’assurance vie, accidents et maladie, a annoncé aujourd’hui que Partners Life est devenue la première compagnie néo-zélandaise d’assurance vie et d’assurance maladie à faire son entrée sur la plateforme FINEOS, une plateforme centrale de bout en bout en mode SaaS spécialement conçue pour les compagnies d’assurance vie, d’assurance accidents et d’assurance maladie.

Ce partenariat entre Partners Life et FINEOS vient remplacer le système FINEOS de l’assureur actuellement en place pour la gestion des demandes de remboursements (FINEOS Claims), offrant à Partners Life des avantages inégalés pour les opérations et le service à la clientèle. La plateforme FINEOS comprend un lot déjà configuré pour la région de documents au contenu commercial et réglementaire ayant fait ses preuves sur le marché, FINEOS LISA (Life Insurance Solutions Australasia, solutions d’assurance vie pour la région Australasie). En interne, la compagnie bénéficiera de meilleurs mécanismes de contrôle des risques et d’un flux de travail amélioré pour le traitement des demandes de remboursements en assurance vie, IPT, traumatisme, protection du revenu et soins médicaux.

Avec ce lancement, la compagnie entame la transformation de son traitement des demandes de remboursement, celles concernant les soins de santé devant faire leurs débuts sur la plateforme FINEOS au cours de l’année. Les bases sont ainsi jetées pour l’étape finale, au cours de laquelle les clients de Partners Life auront accès à des solutions numériques en libre-service et à un service à la clientèle amélioré.

« FINEOS s’est avéré être le partenaire solide dont nous avions besoin dans l’assurance vie et l’assurance maladie en Nouvelle-Zélande et en Australie », a déclaré Daniel Walker, directeur opérationnel de Partners Life. « Nos clients souffrent déjà de problèmes de santé et notre transformation numérique leur permettra d’accéder plus facilement à leurs remboursements. Nos employés seront également en mesure de passer plus de temps à les aider, grâce à l’automatisation que nous offre FINEOS. »

« Partners Life a vu la direction que prenait le secteur des assurances volontaires et a décidé de prendre une longueur d’avance en investissant dans une solution centrale puissante basée sur le cloud », a déclaré Adam Edwards, responsable produits pour la région APAC chez FINEOS.

« FINEOS est ravi de pouvoir renforcer son implication dans la région, qui remonte à près de 20 ans et qui concerne notamment six des plus grandes compagnies d’assurance vie d’Australie. Avec Partners Life, FINEOS fait son entrée sur le marché privé de l’assurance vie et de l’assurance maladie en Nouvelle-Zélande », a déclaré le PDG de FINEOS, Michael Kelly. « Partners Life va bénéficier des avantages de notre partenariat et de la plateforme FINEOS et je suis certain que de nouvelles opportunités de croissance vont se présenter. »

La plateforme FINEOS offre une solution centrale complète de bout en bout en mode SaaS pour le marché mondial de l’assurance vie, accidents et maladie. Élément essentiel de la solution, un riche ensemble de fonctionnalités sous-tend FINEOS AdminSuite, FINEOS Engage et FINEOS Insight, un ensemble commun de capacités qui comprend le flux de travail, un moteur de règles, la gestion de la clientèle, les outils de configuration ne s’appuyant que sur peu ou pas de code, une connexion API standardisée et l’environnement cloud alimenté par AWS.

À propos de FINEOS Corporation

FINEOS est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de base pour les compagnies d’assurance vie, accidents et maladie dans le monde, comptant parmi ses clients 7 des 10 plus grandes compagnies d’assurance collective aux États-Unis ainsi que 6 des plus grandes compagnies d’assurance vie en Australie. Comptant des employés et des bureaux dans le monde entier, FINEOS continue d’évoluer rapidement, travaillant avec des assureurs progressifs et innovants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

La plateforme FINEOS est la seule solution d’assurance SaaS de bout en bout spécialement conçue pour les secteurs de l’assurance vie, de l’assurance accidents et de l’assurance maladie. La suite de produits FINEOS AdminSuite propose des fonctionnalités de pointe dans le domaine de l’administration de base, notamment la gestion des absences, la facturation, les demandes de remboursements, les paiements, l’administration des polices d’assurance, la gestion des fournisseurs, les nouveaux contrats et la souscription d’assurance, toutes ces fonctionnalités pouvant être configurées pour fonctionner en tant que produit indépendant ou en tant que suite de produits. La solution FINEOS Engage avec apprentissage automatique permet des voies d’engagement numériques robustes centrées sur l’humain, tandis que la solution FINEOS Insight offre des analyses prédictives et des rapports pour l’ensemble de l’entreprise.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.FINEOS.com.

A propos de Partners Life

Partners Life est fière d’être une société gérée depuis la Nouvelle-Zélande. Comme de nombreuses sociétés néo-zélandaises, elle a connu des débuts modestes en tant que petite start-up en 2011. Depuis, elle est devenue un leader reconnu dans le secteur de l’assurance vie et de l’assurance maladie. Son ascension rapide à la tête de l’industrie n’a été rendue possible que grâce aux solides partenariats qu’elle a mis en place au fil du temps avec ses clients et des conseillers financiers indépendants à travers le pays. C’est pour cela qu’elle s’appelle Partners Life.

La société met l’accent sur la protection des familles et des entreprises néo-zélandaises. Les gens ont besoin d’une assurance lorsqu’un décès ou une maladie vient affecter leur vie de manière négative. Ces évènements peuvent être incroyablement stressants, pour eux comme pour leur famille. En travaillant avec des conseillers financiers indépendants, les clients de Partners Life peuvent avoir la certitude qu’ils disposent d’une assurance adaptée à leurs besoins. Cela leur donne les meilleures chances de voir leurs demandes de remboursement traitées rapidement et sans tracas. Les produits d’assurance de la compagnie incluent l’assurance vie, la protection des revenus, l’assurance maladie, l’assurance invalidité, la couverture des traumatismes et la protection contre le risque commercial.

L’entreprise est un leader dans son secteur et bénéficie de la confiance des néo-zélandais. Cliquez ici pour en savoir plus sur la solvabilité et la solidité financière de Partners Life.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.partnerslife.co.nz/.

