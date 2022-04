Partners Life wordt eerste levens- en zorgverzekeraar in Nieuw-Zeeland die live gaat op het FINEOS Platform

CHRISTCHURCH, Nieuw-Zeeland--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), de toonaangevende leverancier van groeps- en individuele kernsystemen voor levens-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen, heeft vandaag aangekondigd dat Partners Life de eerste levens- en ziektekostenverzekeraar in Nieuw-Zeeland is die live gaat op het FINEOS Platform. Het FINEOS Platform is een speciaal gebouwd end-to-end SaaS-kernplatform voor levens-, ongevallen- en zorgverzekeraars.

De samenwerking tussen Partners Life en FINEOS heeft het bestaande systeem van de verzekeraar vervangen door FINEOS Claims, waardoor Partners Life ongeëvenaarde operationele en klantenservicevoordelen heeft verworven. Het FINEOS Platform bevat een op de markt getest, vooraf geconfigureerd pakket met zakelijke en wettelijke inhoud voor de regio die bekend staat als FINEOS LISA (Life Insurance Solutions Australasia). Intern zal het bedrijf verbeterde risicocontroles en een workflow voor claimbeheer ervaren die betrekking hebben op levens-, TPD-, trauma-, inkomensbeschermings- en medische producten.

Deze lancering is de eerste fase van de claimtransformatie van het bedrijf, waarbij medische claims later dit jaar op het FINEOS Platform debuteren. Het legt de basis voor de laatste fase waarin Partners Life-klanten toegang zullen hebben tot digitale selfservice en verbeterde klantenservice.

"FINEOS heeft bewezen de sterke partner te zijn binnen de Nieuw-Zeelandse en Australische sector voor levens- en ziektekostenverzekeringen die we nodig hadden," aldus Daniel Walker, Chief of Operations bij Partners Life. "Onze klanten, die al gezondheidsproblemen hebben, zullen gemakkelijker toegang krijgen tot hun vergoedingen vanwege onze digitale transformatie, en onze medewerkers kunnen meer tijd besteden aan het helpen van hen vanwege de voordelen van automatisering die door FINEOS worden geboden."

"Partners Life zag de richting die de sector van de vrijwillige uitkeringen opgaat en nam het voortouw door te investeren in de kracht van een cloudgebaseerde kernoplossing," verklaarde Adam Edwards, FINEOS APAC Product Manager.

“Het is opwindend voor FINEOS om onze inzet, die bijna 20 jaar oud is en waarbij zes van de grootste levensverzekeraars in Australië betrokken zijn, in de regio te verdiepen. Partners Life brengt FINEOS naar de particuliere levensverzekerings- en zorgverzekeringssector in Nieuw-Zeeland,” stelde Michael Kelly, CEO van FINEOS. "Nu Partners Life de voordelen van ons partnerschap en het FINEOS Platform ervaart, ben ik ervan overtuigd dat er nog meer groeimogelijkheden zullen volgen."

Het FINEOS Platform biedt een uitgebreide end-to-end SaaS-kernoplossing voor de wereldwijde markt voor levens-, ongevallen- en zorgverzekeringen. De sleutel tot de oplossing is de uitgebreide functionaliteit die ten grondslag ligt aan FINEOS AdminSuite, FINEOS Engage en FINEOS Insight, een gemeenschappelijke reeks mogelijkheden die workflow, rules engine, klantenbeheer, no-code/low-code configuratietools, een gestandaardiseerde API-verbinding en de cloudomgeving aangedreven door AWS omvat.

Over FINEOS Corporation

FINEOS is een toonaangevende leverancier van kernsystemen voor levens-, ongevallen- en zorgverzekeraars wereldwijd met 7 van de 10 grootste verzekeraars voor werknemersvergoedingen in de VS en 6 van de grootste levensverzekeraars in Australië. Met medewerkers en kantoren over de hele wereld blijft FINEOS snel groeien en werkt het samen met innovatieve, vooruitstrevende verzekeraars in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific.

Het FINEOS Platform is de enige speciaal gebouwde, end-to-end SaaS-verzekeringsoplossing voor de levens-, ongevallen- en zorgmarkt. De FINEOS AdminSuite biedt toonaangevende mogelijkheden voor kernbeheer, waaronder verzuimbeheer, facturering, claims, betalingen, polisbeheer, dienstverlenerbeheer en nieuwe contracten en acceptatie, die allemaal kunnen worden geconfigureerd om onafhankelijk of als één suite te werken. De met machine learning compatibele FINEOS Engage-oplossing creëert robuuste, mensgerichte digitale betrokkenheidstrajecten, en de FINEOS Insight-oplossing voorziet in voorspellende analyses en rapportage voor het hele bedrijf.

Over Partners Life

Partners Life is er trots op een bedrijf te zijn dat actief is in Nieuw-Zeeland. Zoals veel Kiwi-bedrijven begonnen ze in 2011 bescheiden als kleine start-up. Sindsdien zijn ze een erkende marktleider in levens- en ziektekostenverzekeringen geworden. Hun snelle klim naar de top is alleen mogelijk gemaakt door de sterke partnerschappen die ze in de loop van de tijd hebben opgebouwd met hun klanten en met onafhankelijke financiële adviseurs in het hele land. Daarom heten ze Partners Life.

Hun focus ligt op het beschermen van Kiwi-families en -bedrijven. Mensen hebben een verzekering nodig wanneer hun leven negatief wordt beïnvloed door slechte gezondheid of overlijden. Dit kan een ongelooflijk stressvolle tijd zijn voor hen en hun families. Door samen te werken met onafhankelijke financiële adviseurs, kunnen hun klanten erop vertrouwen dat ze een verzekering hebben die bij hen past. Dit geeft hen de beste kans om hun claims snel en probleemloos betaald te krijgen. De verzekeringsproducten omvatten levensverzekeringen, inkomensbescherming, medische verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, traumadekking en bescherming tegen bedrijfsrisico's.

Ze zijn een marktleider waarop Kiwi's vertrouwen. Lees meer over de solvabiliteit en financiële kracht van Partners Life.

