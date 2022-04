SoftServe annonce un partenariat stratégique avec Stripe pour encourager l’intégration de paiements internationaux

SoftServe Announces Strategic Partnership with Stripe to Drive International Payment Integrations (Graphic: Business Wire)

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, SoftServe, autorité numérique et société de conseil de premier plan, a annoncé un partenariat stratégique avec Stripe, plateforme d’infrastructure financière destinée aux entreprises. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, SoftServe veillera à ce que l’infrastructure financière de Stripe s’intègre aux systèmes commerciaux existants de ses clients, pour rendre les transferts monétaires simples et sans frontières.

Grâce à ce partenariat, SoftServe deviendra le partenaire de confiance de Stripe, en charge de gérer l’intégration des produits dans Stripe Payments, Connect, Billing, Invoicing, et bien plus encore. SoftServe a établi une équipe dédiée aux prestations en faveur de Stripe, soutenue par des conseillers en mise en œuvre et ingénieurs d’intégration certifiés.

« C’est un honneur de signer ce partenariat aux côtés de Stripe, qui reconnaît notre innovation et notre expérience dans l’assistance offerte aux entreprises pour mieux comprendre et tirer pleinement parti des avantages de Stripe », a déclaré Todd Lenox, vice-président des alliances et des partenariats. « SoftServe s’emploie à fournir à ses clients des solutions bien conçues, qui leur permettent d’opérer rapidement et plus efficacement, tout en assurant leur réussite à long terme, grâce à un support opérationnel, ainsi qu’à un transfert des connaissances numériques et techniques. »

« Le lancement de l’écosystème de partenaires de Stripe intervient à un moment où davantage d’entreprises portent leur regard au-delà de leur organisation pour naviguer au sein de l’économie d’Internet, et Stripe leur permet de trouver facilement le partenaire idéal pour répondre à leurs besoins », a déclaré Dorothy Copeland, vice-présidente des alliances et partenariats mondiaux chez Stripe. « En nous associant avec SoftServe et en lançant un ensemble complet de ressources partenaires, les entreprises du monde entier pourront accélérer plus facilement leur transition vers le commerce en ligne. »

Le commerce électronique a représenté seulement 12 % des dépenses mondiales en 2021, malgré le fait que de plus en plus d’entreprises modernisent leurs activités autour du commerce en ligne et de l’économie d’Internet. En réponse, l’infrastructure financière de Stripe permet aux entreprises de diversifier leurs revenus et d’accroître le commerce transfrontalier ainsi que la flexibilité de paiement et, en coordination avec SoftServe, elle permettra désormais de proposer un nouveau canal dédié aux engagements de service des clients respectifs.

À propos de SoftServe

Employant plus de 13 000 collaborateurs répartis dans 41 centres, bureaux et sites clients à travers le monde, SoftServe a fait ses preuves dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie, des services financiers et de l’assurance, de la vente au détail, des hautes technologies (éditeurs de logiciels indépendant), de la manufacture et de l’énergie. La société propose son expertise approfondie dans les domaines du génie logiciel, du cloud et du DevOps, des mégadonnées et des analyses, de l’IA et de l’apprentissage machine, de l’Internet des Objets, de la conception et des plateformes d’expérience, de la réalité étendue (XR) et de la robotique.

SoftServe offre une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu’au développement et à la mise en œuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d’une expérience empathique et axée sur l’humain, garantissant une continuité dès le moment du concept jusqu’au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d’accélérer le développement de solutions et d’être des concurrents redoutables dans l’économie numérique d’aujourd’hui. Nous sommes à vos côtés où que vous vous trouviez dans votre parcours.

À propos de Stripe

Stripe est une plateforme d’infrastructure financière destinée aux entreprises. Plusieurs millions de sociétés, des plus grandes entreprises mondiales aux startups les plus ambitieuses, utilisent Stripe pour accepter des paiements, augmenter leur chiffre d’affaires et accélérer les nouvelles opportunités d’affaires. Basée à San Francisco et Dublin, la société entend accroître le PIB de l’Internet.

