Wind River a été sélectionné par BAE Systems pour le développement du système de combat aérien avancé, Team Tempest

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, leader mondial de l’édition de logiciels pour systèmes intelligents, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par BAE Systems pour soutenir les phases de démonstration technologique du futur programme de système de combat aérien, Tempest.

« C’est un honneur pour nous que de travailler aux côtés de BAE Systems », a confié Avijit Sinha, directeur des Produits, chez Wind River. « La sélection de notre technologie de pointe démontre le leadership incontesté de Wind River, en matière de solutions logicielles en temps réel, et essentielles à la sécurité, pour l’avionique. »

Les logiciels Wind River sont utilisés par plus de 360 clients sur 600 programmes de sécurité dans plus de 100 systèmes civils, militaires et spatiaux ; et fournissent une technologie innovante qui résout des problèmes métier réels.

BAE Systems va utiliser la plateforme VxWorks 653 du Wind River Studio, et les paquets de preuves de certification de sécurité, DO-178C DAL B, associés, ainsi que la solution AdaCore GNAT Pro Assurance, qui soutiennent le projet de démonstration technologique en cours. Wind River Studio est une plateforme infonuagique conçue pour le développement, le déploiement, l’exploitation et la maintenance des systèmes intelligents essentiels.

Selon une étude récente, le marché de l’aérospatiale et de la défense a un besoin urgent de construire les systèmes intelligents les plus complets. Un véritable calcul à l’extrême limite, et la capacité d’émuler et simuler en temps réel sont deux des caractéristiques les plus cruciales pour garantir le succès futur des systèmes intelligents. Dans ce secteur, la prise de décisions précises et rapides dans des scénarios à haut risque est essentielle, et l’intelligence artificielle devient un investissement de plus en plus important.1

Team Tempest est une initiative technologique en cofinancement, lancée par le Rapid Capabilities Office de la Royal Air Force et des partenaires industriels britanniques, dans le but de faire progresser la technologie de l’aviation de combat. BAE Systems est l’un des membres fondateurs de Team Tempest.

Le futur système aérien de combat, Tempest, intégrera des capacités techniques avancées, notamment l’IA, ouvrant ainsi diverses opportunités telles que la capacité de voler avec ou sans pilote, ou d’utiliser la technologie d’essaimage pour contrôler les drones. Tempest est actuellement en phase de conception et d’évaluation. La capacité opérationnelle initiale est prévue pour le milieu des années 2030.

L’utilisation d’une plateforme essentielle à la sécurité, et dotée de paquets de certification de sécurité COTS peut réduire le risque technique du programme. Ayant fait ses preuves dans les applications de sécurité critiques les plus exigeantes, VxWorks 653 permet aux fournisseurs de technologie de répondre plus facilement et à moindre coût aux exigences strictes de certification de sécurité, des normes EN 50128, IEC 61508, ISO 26262, DO-178C et ED-12C.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans le domaine des logiciels pour systèmes intelligents. Depuis 1981, la technologie de la société alimente les appareils les plus sûrs et les plus sécurisés au monde, et se retrouve dans des milliards de produits. Wind River propose un portefeuille complet que renforcent des services professionnels ainsi qu’un support mondial de premier ordre et un large écosystème de partenaires. Les logiciels et l’expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique des systèmes intelligents essentiels qui exigeront de plus en plus des capacités accrues de calcul et d’IA, tout en offrant les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Pour en savoir plus, consultez le site de Wind River à l’adresse www.windriver.com.

1 Forbes/Wind River, « Characteristics of Intelligent Systems » (Caractéristiques des systèmes intelligents), 2021

Wind River est une marque ou une marque déposée de Wind River Systems, Inc. et de ses filiales. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.