Andersen Global styrker latinamerikansk platform med medlemsvirksomhed i Peru

Andersen Global styrker sin platform i Peru, idet Picón & Asociados, som har været en samarbejdende virksomhed siden 2018, bliver den seneste medlemsvirksomhed, der tilslutter sig den globale organisation. Meddelelsen kommer i hælene på den seneste medlemsvirksomhed i Mexico, altimens Andersen Global fortsætter med at styrke sin tilstedeværelse i Latinamerika og levere en række globale integrerede tjenester.

Virksomheden er baseret i Lima og ledes af Picón & Asociados’ ledende partner Oscar Picón. Virksomheden er specialiseret i skatte- og toldspørgsmål og leverer skræddersyede løsninger inden for skatteplanlægning, due diligence, skatterådgivning, skatteoverholdelse og interne afregningspriser over for internationale og indenlandske kunder.

”I løbet af de sidste par år har vi opbygget stærke samarbejdsrelationer med medlems- og samarbejdsvirksomhederne i Andersen Global for at imødekomme vores kunders behov regionalt og globalt”, siger Oscar. ”At blive medlem af Andersen Global er et vidnesbyrd om vores vedvarende forpligtelse til at levere klassens bedste løsninger på en problemfri måde”.

Andersen Globals bestyrelessformand og CEO Mark Vorsatz tilføjer: ”Kundeservice af høj kvalitet er fortsat vores topprioritet, og det er ekstremt vigtigt for os at arbejde sammen med eksperter, der deler denne tankegang. Oscar og hans team udviser konsekvent deres engagement over for deres kunder og har en ligesindethed, der stemmer overens med vores organisations værdier. Tilføjelsen af ​​Picón & Asociados som medlemsvirksomhed giver os mulighed for at fastholde vores fodfæste i Latinamerika og er en del af vores større ekspansionsstrategi”.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsvirksomheder, bestående af skatte- og juraeksperter over hele verden. Andersen Global blev stiftet af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC i 2013 og Andersen Global har nu over 10.000 fagfolk globalt og er repræsenteret på mere end 337 lokaliteter via sine medlemsvirksomheder og samarbejdende virksomheder.

