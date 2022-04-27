Andersen Global新增秘魯成員公司，進一步鞏固拉美平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--自2018年以來便與Andersen Global合作的Picón & Asociados成為該組織最新的成員公司，進一步鞏固了該國際組織在秘魯的平臺。Andersen Global不斷加強在拉丁美洲的影響力，致力於為該地區提供一系列全球性綜合服務，在Picón & Asociados加入之前，一家墨西哥公司剛成為其成員公司。

Picón & Asociados總部位於利馬，由管理合夥人Oscar Picón 領導。該公司專精於稅務和海關事務，為國內外客戶提供稅務規劃、盡職調查、稅務諮詢、稅務法規遵從和移轉訂價方面的客製化解決方案。

Oscar表示：「在過去幾年裡，我們與Andersen Global的成員和合作公司建立了牢固的工作關係，共同致力於滿足客戶的區域性和全球需求。成為Andersen Global的成員公司也印證了我們長期以來的承諾：為客戶提供一流的無縫解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「優質的客戶服務一直是我們的首要之務，與志同道合的專業人員合作對我們至關重要。Oscar和他的團隊秉持與我們一致的價值觀，始終如一地展現出他們對客戶的承諾。Picón & Asociados的加入使我們能夠鞏固在拉丁美洲的立足點，並且是我們更大規模擴張策略的一部分。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾1萬名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾337個地點發展業務。

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