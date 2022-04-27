Andersen Global新增秘鲁成员公司，进一步巩固拉美平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--自2018年以来便与Andersen Global合作的Picón & Asociados成为该组织最新成员公司，进一步巩固了该国际组织在秘鲁的平台。Andersen Global不断加强在拉丁美洲的影响力，致力于为该地区提供一系列全球性综合服务，在Picón & Asociados加入之前，一家墨西哥公司刚成为其成员公司。

Picón & Asociados总部位于利马，由管理合伙人Oscar Picón 领导。该公司专长于税务和海关事务，面向国内外客户提供税务规划、尽职调查、税务咨询、税务合规和转让定价方面的定制解决方案。

Oscar表示：“在过去几年里，我们与Andersen Global的成员和合作公司建立了牢固的工作关系，共同致力于满足客户的区域性和全球需求。成为Andersen Global的成员公司也印证了我们长期以来的承诺：为客户提供一流的无缝解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“高质量的客户服务一直是我们工作的重中之重，与志同道合的专业人员合作对我们至关重要。Oscar和他的团队秉持与我们一致的价值观，始终如一地展现出他们对客户的承诺。Picón & Asociados的加入使我们能够巩固在拉丁美洲的立足点，有助于我们实现更大的扩张战略。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾1万名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾337个地点开展业务。

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