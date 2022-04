Andersen Global versterkt Latijns-Amerikaans platform met aangesloten firma in Peru

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn platform in Peru uit. Picón & Asociados, een samenwerkende firma sinds 2018, wordt de nieuwste aangesloten firma dat lid wordt van de wereldwijde organisatie. De aankondiging volgt kort op de meest recente toevoeging van een aangesloten firma in Mexico, omdat Andersen Global zijn aanwezigheid in Latijns-Amerika blijft versterken en een reeks wereldwijde, geïntegreerde diensten levert.

Picón & Asociados is gevestigd in Lima en wordt geleid door managing partner Oscar Picón. Het kantoor is gespecialiseerd in belasting- en douanezaken en biedt maatwerkoplossingen op het gebied van belastingplanning, due diligence, belastingadvies, belastingconformiteit en verrekenprijzen aan internationale en binnenlandse klanten.

“In de afgelopen jaren hebben we sterke werkrelaties opgebouwd met de aangesloten- en samenwerkende firma's van Andersen Global om zowel regionaal als wereldwijd aan de behoeften van onze klanten te voldoen”, zei Oscar. “Lid worden van Andersen Global is een bewijs van onze voortdurende toewijding om op een naadloze manier de beste oplossingen te bieden.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “Klantenservice van hoge kwaliteit blijft onze topprioriteit en het werken met professionals die deze mentaliteit delen, is uiterst belangrijk voor ons. Oscar en zijn team tonen consequent hun toewijding aan hun klanten en delen een gelijkgestemde geest die aansluit bij de waarden van onze organisatie. De toevoeging van Picón & Asociados als aangesloten firma stelt ons in staat om onze positie in Latijns-Amerika te behouden en maakt deel uit van onze grotere uitbreidingsstrategie.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 10.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 337 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.