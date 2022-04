Andersen Global renforce sa plateforme en Amérique latine grâce à l’intégration d’un cabinet membre au Pérou

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa plateforme au Pérou, à l’heure où Picón & Asociados, cabinet collaborateur depuis 2018, devient le tout dernier cabinet membre à rejoindre l’organisation mondiale. L’annonce fait suite à l’intégration la plus récente d’un cabinet membre au Mexique, dans un contexte où Andersen Global s’attache à renforcer sa présence en Amérique latine, dans le but de fournir une gamme de services mondiaux intégrés.

Basé à Lima, Picón & Asociados est dirigé par l’associé directeur Oscar Picón. Le cabinet est spécialisé dans les affaires fiscales et douanières, fournissant des solutions personnalisées dans les domaines de la planification fiscale, de la diligence raisonnable, du conseil fiscal, de la conformité fiscale et des prix de transfert, à ses clients internationaux et domestiques.

« Ces dernières années, nous avons noué de solides relations de travail avec les cabinets membres et cabinets collaborateurs d’Andersen Global, afin de répondre aux besoins de nos clients à l’échelle régionale et internationale », a déclaré Oscar Picón. « Le fait de devenir un cabinet membre d’Andersen Global témoigne de notre engagement continu consistant à fournir des solutions sans faille et de premier ordre. »

Et Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, d’ajouter : « La prestation d’un service clients, de haute qualité demeure une priorité absolue, et le fait de collaborer avec des professionnels qui partagent cet état d’esprit est extrêmement important pour nous. Oscar et son équipe démontrent constamment leur engagement en faveur de leurs clients, tout en partageant un état d’esprit similaire au nôtre, qui correspond parfaitement aux valeurs de notre organisation. L’intégration de Picón & Asociados en tant que cabinet membre nous permet de maintenir notre présence en Amérique latine, et s’inscrit en phase avec notre stratégie d’expansion. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd’hui plus de 10 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 337 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.