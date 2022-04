Morrow Sodali décroche un investissement majoritaire de TPG Growth

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Morrow Sodali, leader international du conseil en engagement des investisseurs et en gouvernance, annonce aujourd'hui que TPG Growth, la plateforme d'investissement du marché intermédiaire et de développement de la société d'actifs alternatifs TPG, vient d'acquérir une participation majoritaire dans la société. Le partenariat avec TPG permettra de faire avancer considérablement la mission de Morrow Sodali, qui vise à fournir à ses clients du monde entier des conseils stratégiques hors pair et un soutien intégral, afin de maximiser la valeur et de gérer de manière experte les relations avec les parties prenantes.

L'investissement de TPG coïncide avec le 50e anniversaire de Morrow Sodali, célébré par la société au travers d'une série d'initiatives spéciales articulées autour du thème Construire ensemble. Au cours de l'année, Morrow Sodali mettra en évidence l'expertise exceptionnelle de la société sur les grandes tendances mondiales émergentes en matière d'engagement des actionnaires ayant un impact sur les entreprises, notamment les rapports ESG, la durabilité, le changement climatique, la composition et l'évaluation du conseil d'administration, la planification des successions, la rémunération des dirigeants, l'activisme des actionnaires ainsi que l'engagement des investisseurs.

Alvise Recchi, directeur général de Morrow Sodali, a déclaré : "Nous nous réjouissons de devenir une société du portefeuille de TPG. En nous associant à une organisation aussi puissante et étendue que TPG, nous renforcerons notre position de leader sur le marché, forgée au fil de décennies passées à guider nos clients à travers toutes les tendances essentielles qui touchent les entreprises, les actionnaires et les marchés financiers. Nous privilégions la création de valeur et, en évoluant avec le soutien de TPG, nous renforcerons cette valeur pour nos clients, notamment en les aidant à se concentrer sur l'objet social et les objectifs de diversité, d'intégration et de durabilité".

Ransom Langford, associé chez TPG, a ajouté : "Le savoir-faire différencié de Morrow Sodali en matière de résultats pour ses nombreux clients, combiné à son engagement à respecter ses valeurs d'intégrité, d'excellence, de collaboration, d'innovation et de respect, constituent une opportunité unique pour notre partenariat. Alors que les entreprises et les investisseurs mettent de plus en plus l'accent sur les questions ESG, Morrow Sodali s'est imposé comme un partenaire fiable et un leader mondial de l'engagement proactif et responsable des actionnaires. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe de Morrow Sodali et de continuer à investir dans la vaste gamme de services et de capacités de l'entreprise tout au long du cycle de vie actionnarial".

Morrow Sodali a récemment décroché la première place du classement des fusions et acquisitions de 2021 publié par Mergermarket et The Deal. Morrow Sodali a réalisé plusieurs acquisitions mondiales très stratégiques et des investissements en personnel et prévoit, au côté de TPG, d'accélérer ces efforts.

À PROPOS DE MORROW SODALI

Morrow Sodali est une société mondiale de conseil aux entreprises axée sur l'engagement des actionnaires. La société offre à ses clients des services complets en matière de gouvernance d'entreprise, de diversité, d'équité et d'inclusion, de durabilité, de sollicitation de procurations, de surveillance des marchés financiers, d'engagement des actionnaires et des obligataires, de fusions et acquisitions, d'activisme actionnarial et de situations contestées.

Basée à New York, la société dispose de bureaux à Londres, Sydney, Buenos Aires, Francfort, Hong Kong, Madrid, Melbourne, Paris, Rome, Sao Paolo, Séoul, Stamford, Tokyo et Toronto. Morrow Sodali compte plus de 850 clients répartis dans plus de 80 pays, dont les plus grandes multinationales du monde. Sa clientèle comprend des sociétés cotées en bourse et des sociétés privées, des groupes de fonds communs de placement, des bourses de valeurs et des associations professionnelles. Pour de plus amples informations sur Morrow Sodali, rendez-vous sur www.morrowsodali.com.

À PROPOS DE TPG GROWTH

TPG Growth est la plateforme d'investissement en actions de croissance et de marché intermédiaire de TPG, la société mondiale d'actifs alternatifs. Avec près de 14,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion, TPG Growth investit dans un large éventail de secteurs et de zones géographiques. TPG Growth dispose d'une connaissance approfondie du secteur, de ressources opérationnelles et d'une expérience mondiale lui permettant de stimuler la création de valeur et d'aider les entreprises à réaliser leur plein potentiel. La plateforme est soutenue par les ressources de TPG, qui compte près de 114 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tpg.com ou sur Twitter @TPG.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.