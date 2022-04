Projeto Avançado de Armazenamento de Energia Limpa Recebe Compromisso Condicional de US$ 500 Milhões do Departamento de Energia dos EUA

Advanced Clean Energy Storage project receives $500 Million conditional commitment from U.S. Department of Energy. The Advanced Clean Energy Storage project is expected to be the world’s largest industrial green hydrogen production and storage facility. (Photo: Business Wire)

SALT LAKE CITY, Utah--(BUSINESS WIRE)--O Escritório de programas de empréstimo do Departamento de energia dos EUA (DOE) anunciou hoje que emitiu um compromisso condicional com a Advanced Clean Energy Storage I, LLC, Mitsubishi Power Americas, Inc. e Magnum Development, LLC e Haddington Ventures, LLC, por até para US$ 504,4 milhões em financiamento de dívida para o Projeto Avançado de Armazenamento de Energia Limpa, que deverá ser a maior instalação industrial de produção e armazenamento de hidrogênio verde do mundo (o “Projeto”). Este compromisso de financiamento condicional significa o mais recente marco de desenvolvimento para o Projeto.

O Centro Avançado de Armazenamento de Energia Limpa de hidrogênio, líder do setor, localizado em Delta, Utah, foi anunciado em maio de 2019 e, em três anos, está nos estágios finais de fechamento de dívida e capital. Atualmente, o centro garantiu todos os principais contratos, incluindo offtake; empreiteiros de engenharia, aquisição e construção (EPC); principais fornecedores de equipamentos e fornecedores de Operações e Manutenção (O&M). Haddington Ventures, consultor financeiro do centro e patrocinador de capital da Magnum Development, está garantindo US$ 650 milhões por meio de seu Programa de Sindicação de Ações. Esses investimentos financeiros críticos garantirão o crescimento futuro e a escalabilidade do centro.

“ Estamos incrivelmente empolgados em alcançar este importante marco, não apenas para nosso centro, mas para a indústria de hidrogênio como um todo”, disse Michael Ducker, vice-presidente sênior de infraestrutura de hidrogênio da Mitsubishi Power Americas e presidente da Advanced Clean Energy Storage I. “ Igualmente gratificante é ter passado o ano anterior em parceria e trabalhando com uma equipe tão inovadora e incrivelmente talentosa da Intermountain Power Agency para abrir caminho nesta instalação líder de mercado. Estamos honrados em compartilhar este momento da indústria com eles, juntamente com todos os nossos parceiros de classe mundial que se juntam a esse esforço.”

O centro será inicialmente projetado para converter energia renovável por meio de 220 MW de eletrolisadores para produzir até 100 toneladas métricas por dia de hidrogênio verde, que serão armazenados em duas enormes cavernas de sal, cada uma capaz de armazenar 150 GWh de energia. Financiado com o apoio da garantia de empréstimo do DOE, esta instalação fornecerá matéria-prima de hidrogênio para o Projeto Renovado IPP da Intermountain Power Agency (IPA) - uma usina de ciclo combinado de turbina a gás de 840 MW com capacidade para hidrogênio - que funcionará inicialmente com uma mistura de 30% verde hidrogênio e 70% de gás natural em volume a partir de 2025 e aumentará para 100% até 2045.

“ O IPP Renewed Project está comprometido em ajudar a região a atingir suas metas de carbono, utilizando o hidrogênio verde como uma ferramenta para se integrar de forma acessível e confiável com a construção significativa de energias renováveis. A escala, a experiência e a colaboração oferecidas pelo Centro Avançado de Armazenamento de Energia Limpa de hidrogênio tornaram sua equipe o parceiro ideal para trabalharmos à medida que realizamos nossa visão de 100% de hidrogênio verde no local”, disse Greg Huynh, agente operacional da IPA.

Várias entidades líderes do setor também estão envolvidas no centro, que foi lançado nesta primavera, incluindo:

Black & Veatch, um líder do setor em engenharia, aquisição e construção que fornecerá serviços EPC para a instalação de conversão de energia e aproveitará sua vasta experiência na construção de projetos complexos de infraestrutura de energia para construir as instalações de produção de hidrogênio.

um líder do setor em engenharia, aquisição e construção que fornecerá serviços EPC para a instalação de conversão de energia e aproveitará sua vasta experiência na construção de projetos complexos de infraestrutura de energia para construir as instalações de produção de hidrogênio. Mitsubishi Power, líder do setor em ofertas de tecnologia, fornecerá a integração de equipamentos de hidrogênio, incluindo os 220 MW de eletrolisadores, separadores de gás, retificadores, transformadores de média tensão e sistema de controle distribuído.

líder do setor em ofertas de tecnologia, fornecerá a integração de equipamentos de hidrogênio, incluindo os 220 MW de eletrolisadores, separadores de gás, retificadores, transformadores de média tensão e sistema de controle distribuído. NAES Corporation , um dos maiores fornecedores independentes de operações, manutenção e serviços de reparo do setor de energia, fornecerá inicialmente os serviços de O&M para a usina e supervisionará a atual equipe projetada de 20 funcionários relacionados à usina.

, um dos maiores fornecedores independentes de operações, manutenção e serviços de reparo do setor de energia, fornecerá inicialmente os serviços de O&M para a usina e supervisionará a atual equipe projetada de 20 funcionários relacionados à usina. Utah School e Institutional Trust Lands Administration, uma subdivisão do Estado de Utah, arrenda o local e utiliza a receita gerada pelo centro de hidrogênio para beneficiar as escolas de Utah.

uma subdivisão do Estado de Utah, arrenda o local e utiliza a receita gerada pelo centro de hidrogênio para beneficiar as escolas de Utah. WSP, líder global em engenharia que desenvolve soluções criativas, abrangentes e sustentáveis ​​para ajudar as comunidades a prosperar, fornecerá serviços de gerenciamento de EPC para o desenvolvimento de duas grandes instalações de armazenamento em cavernas de sal. A WSP vem desenvolvendo instalações de armazenamento subterrâneo desde os anos 80 e desenvolveu mais de 200 cavernas de sal para empresas de médio porte de primeira linha.

“ O Projeto Avançado de Armazenamento de Energia Limpa está a caminho de atingir seu objetivo na criação de um centro de hidrogênio verde de classe mundial”, disse Craig Broussard, CEO da joint venture. “ Através de nossa rede de parceiros, temos o potencial de fornecer hidrogênio verde de baixo custo para verticais, além de energia, incluindo refinarias, indústrias pesadas e setor de transporte.”

Embora esse compromisso condicional demonstre a intenção do Departamento de financiar o projeto, várias etapas permanecem e certas condições devem ser satisfeitas antes que o DOE emita uma garantia de empréstimo.

O centro está buscando ativamente parceiros para trazer empregos verdes e hidrogênio verde para apoiar a área rural de Utah e maior descarbonização em todos os setores. Para mais informações visite www.aces-delta.com.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Magnum Development

A Magnum Development, LLC está desenvolvendo a única formação de sal de qualidade domal estilo “Costa do Golfo” conhecida no oeste dos Estados Unidos. A Magnum foi fundada em 2008 para criar um centro de energia centrado em torno de um grande e pouco conhecido corpo de sal perto de Delta, Utah. A viabilidade e lucratividade do local foram comprovadas com um negócio, o Magnum NGLs, LLC, que foi desenvolvido com sucesso, colocado à venda e vendido em 2015. Em março de 2018, a Magnum Development firmou uma joint-venture com a Sawtooth, contribuindo com seus negócios de produtos refinados para uma participação de 8% na Sawtooth JV. Uma segunda joint venture foi formada com a Mitsubishi Power Systems em 2019 para adicionar o armazenamento e a conversão de energia livre de fósseis ao portfólio de produtos do centro de energia. À medida que o centro de energia de Delta, Utah cresce, a Magnum buscará parceiros estratégicos adicionais para ampliar os pontos fortes e os produtos da empresa.

Sobre a Haddington Ventures

Fundada em 1998, a Haddington Ventures, LLC supervisiona um portfólio crescente de negócios de energia convencional e renovável de sucesso que estão trazendo uma nova infraestrutura inovadora para o setor de energia dos EUA. A Haddington Ventures, por meio de seus fundos de private equity, geralmente faz investimentos orientados para o controle em empresas de portfólio que adquirem ou desenvolvem infraestrutura de energia subscritos por contratos de longo prazo. A Haddington Ventures é liderada por uma equipe de profissionais de energia sênior que investiram mais de US$ 1,5 bilhão em empresas focadas em infraestrutura de energia em vários fundos de capital privado e parcerias de coinvestimento.

Sobre a ACES Delta

ACES Delta é uma joint venture entre a Mitsubishi Power Americas e a Magnum Development. A ACES Delta está desenvolvendo o maior centro de energia renovável do mundo para produzir, armazenar e fornecer hidrogênio verde para o oeste dos Estados Unidos. Localizado em Delta, Utah, o Centro Avançado de Armazenamento de Energia Limpa servirá como o maior centro de armazenamento e gás de hidrogênio do país, fornecendo inicialmente mais de 300 GWh de energia limpa anualmente para a região. Para mais informações visite www.aces-delta.com.

