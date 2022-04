Fluence annonce de nouvelles fonctionnalités de produits pour son RAZR Modular System

Fluence announced new product features for its award-winning RAZR Modular System, including additional system configurations, seven total spectral offerings and an IP67 waterproof model that is easy to clean and operates seamlessly alongside irrigation systems.

Fluence announced new product features for its award-winning RAZR Modular System, including additional system configurations, seven total spectral offerings and an IP67 waterproof model that is easy to clean and operates seamlessly alongside irrigation systems.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), fournisseur mondial de premier plan dans le domaine des solutions d’éclairage LED écoénergétiques pour la production de cannabis commercial et de produits alimentaires, a annoncé de nouvelles fonctionnalités de produits pour son RAZR Modular System primé, ainsi que sept options de spectre total, et un modèle étanche IP67 facile à nettoyer, qui fonctionne sans difficulté à proximité de systèmes d’irrigation.

Le RAZR Modular System est conçu pour les exploitations verticales haute performance, et adapté pour la culture en cycle complet. L’espace de la barre d’éclairage de 6 et 8 pouces (15 et 20 centimètres) du luminaire permet une intégration facile à une multitude d’installations verticales, grâce à plusieurs options flexibles de montage pour diverses cultures. Le système répond également à la norme IP67, ce qui confirme sa capacité à tolérer les conditions d’humidité présentes dans un environnement de cultures verticales. Une lentille protectrice abrite les LED contre l’eau, sans interférer avec le rendement lumineux. L’interface native de modulation de l’éclairage 0-10V standard du secteur permet une intégration fluide du contrôle de la luminosité, plusieurs accessoires de connexion par câble et sans fil permettant également une économie d’efforts.

Le RAZR Modular System optimisé atteint une efficacité leader du secteur jusqu’à 3,5 µmol/J, et il est désormais disponible en sept options de spectre lumineux total, notamment le spectre reconnu PhysioSpec™ BROAD White R3a, spectre de premier plan de Fluence pour la culture de plantes vertes à feuilles et la propagation des cultures. Les nouvelles options de spectre du RAZR Modular System incluent le spectre BROAD R6, qui offre un solide équilibre de performance et d’efficacité pour le développement des plantes, ainsi que les spectres monochromatiques rouge et rouge lointain, que les cultivateurs peuvent utiliser pour influencer certaines caractéristiques morphologiques spécifiques.

« L’avenir des cultures de pointe réside dans la verticalité, et la personnalisation de la stratégie d’éclairage d’un environnement de culture, en fonction du cycle de vie unique de chaque variété végétale, est synonyme de réussite des cultures », a déclaré David Cohen, PDG de Fluence. « Les nouvelles fonctionnalités de notre RAZR Modular System permettent aux cultivateurs de modifier les stratégies d’éclairage pour chaque stade de développement de la plante, ainsi que d’identifier les bonnes pratiques de production de récoltes fraîches et constantes pour une multitude de variétés. Les technologies d’éclairage LED de Fluence confèrent aux innovateurs de l’horticulture des solutions optimisées et polyvalentes, qui répondent à leurs objectifs spécifiques de production. »

Le RAZR Modular System a obtenu la récompense inaugurale «Vertical Farming World Award » pour la création du meilleur éclairage en 2021. Pour en savoir plus sur le RAZR Modular System et la gamme étendue de solutions LED de Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d’OSRAM, crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial basé à Austin, au Texas, Fluence dispose d’un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.