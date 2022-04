Hellas Direct adopte Akur8 pour améliorer son processus de tarification

PARIS & ATHÈNES, Grèce--(BUSINESS WIRE)--Hellas Direct et Akur8 sont ravis d'annoncer leur collaboration pour renforcer le processus de tarification d'Hellas Direct pour les produits d’assurance auto et habitation ! Hellas Direct est une insurtech digital-first à croissance rapide, qui s'appuie sur une technologie de pointe et sur l'IA. Avec cette nouvelle alliance, Akur8 investit le marché grec de l'assurance, élargissant ainsi son implantation européenne, et renforce son expertise auprès des insurtechs disruptives.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d’Akur8 améliore leur processus de tarification à l’aide d’une technologie propriétaire, basée sur l’Intelligence Artificielle Transparente. Dans un secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l’explicabilité des modèles est en effet l’une des clés de la solution d’Akur8, combinée à d’excellentes performances reposant sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation accrues.

Hellas Direct est une compagnie d'assurance digital-first, renforcée par une technologie de pointe et l'utilisation d’outils analytiques avancés. S'inspirant d'Amazon, Hellas Direct ambitionne de bouleverser la chaîne de valeur de l'assurance en portant une attention extrême à l'excellence opérationnelle et l'analyse des données. La société est soutenue par une liste d'investisseurs de premier plan, dont EBRD, Portage Ventures, la SFI (membre de la Banque mondiale), EiB, Endeavor Catalyst, et plusieurs business angels de renommée mondiale. En choisissant Akur8 pour renforcer son équipe de tarification, Hellas Direct assure la fluidité de son processus de tarification de bout en bout, depuis la modélisation rapide et transparente jusqu'à la mise en production efficace des tarifs, avec la capacité native de partager et visualiser les informations avec toutes les parties prenantes du processus.

« Nous sommes très heureux de soutenir Hellas Direct dans son développement rapide et disruptif ! Akur8 et Hellas Direct défient le statu quo et visent l'excellence. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe d'experts en tarification d’Hellas Direct pour continuer à offrir innovation et technologie de pointe au secteur de l'assurance », a déclaré Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

« Hellas Direct se développe de manière impressionnante en Grèce ainsi que sur d'autres marchés européens. Cette nouvelle collaboration permet à Akur8 d'élargir son empreinte en Europe, de renforcer sa pertinence auprès des insurtechs de premier plan et de conforter sa position en tant que solution révolutionnaire de tarification assurantielle », ajoute Brune de Linares, Chief Customer Officer chez Akur8.

« Nous avons pris grand soin de former de solides partenariats pour soutenir notre croissance ambitieuse. Cette alliance avec Akur8 ne fait pas exception. En combinant une vitesse de modélisation impressionnante avec un support client très qualitatif, Akur8 nous permettra de maintenir nos standards élevés en matière de tarification. Nous sommes particulièrement satisfaits des capacités de test de scénarios du module RATE et de la transparence qu'apporte Akur8, tant au niveau de la modélisation que des aspects collaboratifs avec toutes les parties prenantes », conclut Giorgos Gakas, Head of Pricing chez Hellas Direct.

À propos d’Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l'IA Transparente, en renforçant les capacités de tarification des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées tout au long du processus de tarification, tout en conservant transparence et contrôle. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et le machine learning.

À propos de Hellas Direct

Hellas Direct est une compagnie d'assurance en ligne qui a démarré ses activités en 2012 avec un objectif principal : changer le secteur de l'assurance grecque. Hellas Direct a implanté ses premières innovations dans le secteur grec de l'assurance automobile et est prête désormais à innover dans d'autres marchés et secteurs, et à aller au-delà de l'assurance en proposant des solutions de financement de la mobilité. Hellas Direct a récemment été présentée par le Financial Times comme étant pour la troisième fois l'une des 1 000 entreprises européennes à la croissance la plus rapide.

