Global Titans將於2022年5月14日在杜拜帆船酒店停機坪舉辦世界首場NFT體育賽事，並推出按場次付費門票

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ROQUMedia：

佛伊德·梅威瑟：

https://twitter.com/FloydMayweather/status/1517594581373648896?s=20&t=dEEnqLrQWsybIa81CA-JJA

Global Titans格鬥系列賽宣佈將舉辦世界首場NFT（非同質化代幣）體育賽事，屆時持有NFT門票的觀眾可計次付費觀看（PPV）獨家串流直播。Global Titans此次推出的NFT門票具有重要的歷史意義，對於體育賽事和科技粉絲而言均是重大發展，將改變觀眾與娛樂活動直播的互動方式。

觀眾可憑NFT門票觀看5月14日Global Titans杜拜站比賽的線上直播，當晚，一場史詩級拳擊賽事將在杜拜代表性建築帆船酒店的直升機停機坪上演。這場盛大賽事邀請了豪華的拳手陣容，包括佛洛伊德·梅威瑟、Anderson Silva等眾多冠軍明星。

這場賽事是國際體育運動的里程碑，購買NFT的粉絲還將獲得一張非常特別且極具收藏價值的Global Titans NFT門票。這不僅僅是一張賽事門票，NFT技術將為購票者帶來更多獨特的許可權，如未來體驗、豐厚獎勵等等，所有這些許可權將在賽事結束之後很長一段時間內持續提升該門票所有權的價值。

專注研發專有技術的ROQUMedia和Yakomoz Events共同創辦了Global Titans，並與MintGate旗下的Web3專家攜手，共同製作本次比賽的NFT。購票者無需任何存取碼或密碼，即可在世界任何地方直接觀看這一開創性賽事的直播。NFT持有人僅需連接其加密貨幣錢包（如MetaMask），即可立即獲得存取權限。

此外，NFT持有人還將能夠解鎖這場比賽的限量版3D收藏品、獨家影片和官方媒體內容。

目前公開發售的Global Titans NFT門票分為以下兩種：

8萬枚帶有計次付費觀看權的收藏版NFT，可使用Polygon Matic幣支付或用信用卡支付。

稀有賽場前排席位NFT，目前僅提供10枚，購買者可親臨比賽現場。

現場席位票和收藏版NFT計次付費直播門票可在www.globaltitans.com上購買。

MintGate執行長Jonathan Dunlap表示：「MintGate致力於讓世界上每一個人都有機會接觸數位所有權。」MintGate策略長Matt Hoffman補充道：「為推進這一使命，我們推出革命性的NFT購買方式，即直接用信用卡購買NFT。」

ROQUMedia執行長Robert Quirke表示：「對很多人來說，這可能是他們第一次購買NFT。為了給大家帶來物超所值的感受，我們在NFT中納入令人興奮的數位資產，可以用來交易，也可以組合使用，線上觀看拳王梅威瑟的比賽直播。5月14日舉行的這場直播賽事將成為國際體育史上的轉捩點，直播體育賽事和娛樂活動將與新一代科技結合。本次的PPV門票利用Polygon Blockchain和MATIC進行支付，不僅讓粉絲能夠享有最低的手續費，也讓門票更加環保。」

關於GLOBAL TITANS

Global Titans是一系列特別拳擊比賽和綜合格鬥賽事，在四大洲的地標性地點舉辦。每場主要賽事都將對全球直播，除邀請冠軍拳手參賽外，還獨家推出收藏版NFT門票。Global Titans杜拜站是該系列賽事的第一站。

www.globaltitans.com

現場席位票和收藏版NFT計次付費直播門票可在www.globaltitans.com上購買。

關於MINTGATE

MintGate是成熟可靠的Web3平臺，致力於建立會員制社群並提升品牌與其粉絲之間的關係。我們釋出數位所有權的價值，讓人們提前感受未來。

https://www.mintgate.io/

*來源：AETOSWire

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