Global Titans将于2022年5月14日在迪拜帆船酒店停机坪举办世界首场NFT体育赛事，并推出按场次付费门票

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ROQUMedia：

弗洛伊德·梅威瑟：

https://twitter.com/FloydMayweather/status/1517594581373648896?s=20&t=dEEnqLrQWsybIa81CA-JJA

Global Titans格斗系列赛宣布将举办世界首场NFT（非同质化代币）体育赛事，届时持有NFT门票的观众可按场次付费观看（PPV）独家流媒体直播。Global Titans此次推出的NFT门票具有重要的历史意义，对于体育赛事和科技粉丝而言均是一次巨大飞跃，将改变观众与娱乐活动直播的互动方式。

观众可凭NFT门票观看5月14日Global Titans迪拜站比赛的在线直播，当晚，一场史诗级拳击赛事将在迪拜标志性建筑帆船酒店的直升机停机坪上演。这场盛大赛事邀请了豪华的拳手阵容，包括弗洛伊德·梅威瑟、Anderson Silva等众多冠军明星。

这场赛事标志着国际体育运动的里程碑，购买NFT的粉丝还将获得一张非常特别且极具收藏价值的Global Titans NFT门票。这不仅仅是一张赛事门票，NFT技术将为购票者带来更多独特权限，如未来技术体验、丰厚奖励等等，所有这些权限将在赛事结束之后很长一段时间内持续提升该门票所有权的价值。

专注研发专有技术的ROQUMedia和Yakomoz Events共同创办了Global Titans，并与MintGate旗下的Web3专家携手，共同制作了本次比赛的NFT。购票者无需任何访问代码或密码，即可在世界任何地方直接观看这一开创性赛事的直播。NFT持有人仅需连接其加密货币钱包（如MetaMask），即可立即获得访问权限。

此外，NFT持有人还将能够解锁这场比赛的限量版3D收藏品、独家视频和官方媒体内容。

目前公开发售的Global Titans NFT门票分为以下两种：

8万枚带按次付费观看权的收藏级NFT，可使用Polygon Matic币支付或通过信用卡支付。

稀有赛场前排席位NFT，目前仅提供10枚，购买者可亲临比赛现场。

现场席位票和收藏级NFT按场次计费直播门票可在www.globaltitans.com上购买。

MintGate首席执行官Jonathan Dunlap表示：“MintGate致力于让世界上每一个人都有机会接触数字所有权。”MintGate首席战略官Matt Hoffman补充道：“为推进这一使命的实现，我们推出了一种革命性的NFT购买方式，即直接用信用卡购买NFT。”

ROQUMedia首席执行官Robert Quirke表示：“对很多人来说，这可能是他们第一次购买NFT。为了给大家带来物超所值的感受，我们在NFT中包含了激动人心的数字资产，可以用来交易，也可以通过组合使用来在线观看拳王梅威瑟的比赛直播。5月14号举行的这场直播赛事将成为国际体育史上的转折点，标志着直播体育赛事和娱乐活动与新一代技术的融合。本次的PPV门票利用Polygon Blockchain和MATIC进行支付，不仅让粉丝能够享受到最低的gas费用，也让门票更加环保。”

关于GLOBAL TITANS

Global Titans是一系列特别拳击比赛和综合格斗赛事，在四大洲的地标性地点举办。每场主要赛事都将面向全球直播，除邀请冠军拳手参赛外，还独家推出了收藏级NFT门票。Global Titans迪拜站是该系列赛事的第一站。

www.globaltitans.com

现场席位票和收藏级NFT按场次计费直播门票可在www.globaltitans.com上购买。

关于MINTGATE

MintGate是一家成熟可靠的Web3平台，致力于打造基于会员制的社群，增强品牌及其粉丝之间的联系。通过释放数字所有权的价值，我们让人们提前感受未来。

https://www.mintgate.io/

*来源：AETOSWire

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