Mawi iSWAB Microbiome-EL umożliwia Prime Discoveries opracowanie szybkiego bezekstrakcyjnego testu diagnostycznego pod kątem COVID

HAYWARD, Kalifornia--(BUSINESS WIRE)--Mawi DNA Technologies (Mawi), spółka biotechnologiczna tworząca innowacyjne technologie pobierania biopróbek, ogłosiła, że spółka Prime Discoveries opracowała CovidDetect™, szybki test diagnostyczny wykrywający SARS-CoV-2 oparty na amplifikacji izotermicznej. Wynik, do którego uzyskania nie ma potrzeby ekstrakcji i oczyszczania DNA, dostępny jest w mniej niż 30 minut. Test wykorzystuje nową technologię pobierania próbek iSWAB Microbiome-EL (Extraction-Less czyli bez ekstrakcji). Pozwala ona na uwolnienie RNA z próbki i zachowanie jego stabilności, a następnie chroni go przed degradacją i umożliwia przechowywanie i transport w temperaturze pokojowej.

Spółka Prime Discoveries uzyskała w ostatnim czasie oznaczenie CE IVD dla CovidDetect™ i planuje wkrótce ubiegać się o zatwierdzenie FDA 510K. Wyniki kliniczne Prime CovidDetect™ zostały zrecenzowane i niedawno opublikowane w PLOS ONE pod tytułem “A Rapid, Specific, Extraction-Less, and Cost-Effective RT-LAMP Test for the Detection of SARS-CoV-2 in Clinical Specimens” (Szybki, specyficzny, bezekstrakcyjny i przystępny kosztowo test RT-LAMP do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach klinicznych). Znak CE pozwala na wprowadzenie rozwiązania w krajach Afryki i Azji, gdzie niezwykle potrzebna jest szybka, niedroga diagnostyka różnego rodzaju infekcji przy minimalnych umiejętnościach technicznych i infrastrukturze.

Test Prime CovidDetect™ wykorzystuje wyjątkowy bufor pobierania próbek Mawi iSWAB Microbiome-EL oraz opatentowaną technologię Loop AMPlification (LAMP) spółki Prime Discoveries. Pozwala to na amplifikację izotermiczną kwasu nukleinowego i eliminuje potrzebę stosowania urządzeń do cykli termicznych wymaganych w przypadku testów PCR. Protokół bezekstrakcyjny omija kosztowny i złożony proces ekstrakcji kwasu nukleinowego i etap jego oczyszczania, co skraca przetwarzanie próbki o 60-90 minut względem testu PCR.

Dr Arun Manoharan, dyrektor ds. naukowych Prime Discoveries, mówi - „Pandemia koronawirusa pokazała, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na szybkie testy diagnostyczne. Prime Discoveries dąży do zbudowania portfolio rozwiązań, które zapewniają rezultaty w czasie poniżej 45 minut przy minimalnych wymaganiach w zakresie wyposażenia laboratorium, odczynników i umiejętności technicznych. To doskonałe rozwiązanie do testowania w ośrodkach opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich, do testowania mobilnego, na granicach państw i w lokalizacjach klinicznych o minimalnej infrastrukturze. Nasza praca w związku z COVID wskazuje na stabilne wyniki dla Mawi iSWAB Microbiome-EL – dla setek próbek klinicznych były one podobne lub lepsze niż w przypadku rozwiązań RT-PCR. Próbki okazały się stabilne przez ponad dwa tygodnie z minimalną degradacją RNA i wysoką zgodnością z naszymi technikami amplifikacji izotermicznej kwasu nukleinowego. - Dodaje też: - Nasze partnerstwo z Mawi pozwala Prime Discoveries na opracowanie technologii pobierania próbek w temperaturze pokojowej z możliwością zastosowania technik bezekstrakcyjnych w naszych szybkich rozwiązaniach diagnostycznych dla różnych obszarów. Zastosowania obejmują grypę, chlamydiozę, rzeżączkę, rzęsistka, HBV, HCV, HPV, gruźlicę, opryszczkę, kiłę itp. Cieszymy się ze współpracy z Mawi w zakresie przyszłych produktów, co pozwoli naszym klientom na szybkie testowanie tysięcy pacjentów pod kątem różnych infekcji, w tym tych dotyczących układu oddechowego i pokarmowego, patogenów przenoszonych drogą płciową i opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe”.

Prime Discoveries

Prime Discoveries opracowuje szybkie i nowoczesne rozwiązania diagnostyczne pod kątem rozpowszechniających się zakażeń patogenami, skupiając się na testach o niskich kosztach, możliwych do stosowania na ogromną skalę i łatwych do automatyzowania. Powstała w Nowym Jorku w 2017 r. spółka zatrudnia naukowców o rozległym doświadczeniu w dziedzinie mikrobiologii, biologii obliczeniowej, automatyki laboratoryjnej i sztucznej inteligencji z Genentech, Cooper Genomics, Recombine, Phosphorus i Uniwersytetu Nowojorskiego. W gronie doradców Prime są czołowi eksperci w zakresie genomiki i zdrowia publicznego, w tym dr George Church i Uniwersytet Nowojorski. Prime ma wsparcie instytucji akademickich, funduszy typu venture capital i aniołów biznesu. Należą do nich: Uniwersytet Nowojorski, Charles Zegar (Bloomberg), Esther Dyson (23 & Me), BoxGroup, Akron Fusion Ventures, Beresford Ventures, Cannonball Capital, Liquid 2 Ventures, Francois Nader (Moderna, Acceleron, Shire), Unshackled Ventures, Doberman Forward i inni. Więcej informacji na stronie: www.primediscoveries.com.

Mawi DNA Technologies

Założona w 2013 r. spółka Mawi DNA Technologies opracowała i skomercjalizowała technologię iSWAB, innowacyjny system pobierania biopróbek. Misją Mawi jest utrzymanie integralności próbek w dowolnym miejscu na świecie, co zapewnia prawdziwą różnorodność próbek niezależnie od segmentów geograficznych i populacyjnych. Z Mawi Przyszłość pobierania biopróbek jest tutaj™. Więcej informacji na stronie internetowej https://mawidna.com/.