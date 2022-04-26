Mawi iSWAB Microbiome-EL協助Prime Discoveries開發快速免萃取的新冠病毒診斷檢測

加州海沃德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於生物採樣創新技術開發的生物技術公司Mawi DNA Technologies(Mawi)宣布，Prime Discoveries已成功開發出用於檢測SARS-CoV-2的等溫擴增快速診斷檢測技術CovidDetect™。該檢測無需萃取和純化RNA，不到30分鐘即可獲得樣本結果。該檢測採用Mawi的新款iSWAB Microbiome-EL（免萃取）採樣技術，可從樣本中釋出RNA並保持穩定性，防止其降解並支援室溫儲存和轉運。

Prime Discoveries的CovidDetect™近期獲得體外診斷醫療器材（IVD）類別的CE認證，計畫儘快向美國食品藥物管理局(FDA)遞交 510K申請。Prime CovidDetect™的臨床結果已通過同行評議，近期發表於PLOS ONE，標題為「一種用於檢測臨床樣本中SARS-CoV-2的快速、特異性、免萃取、具有成本效益的RT-LAMP檢測」。CE認證支援將解決方案提供給非洲和亞洲國家，這些國家亟需用最少的技術專長和設備基礎建設對各類感染進行快速、平價的診斷。

Prime CovidDetect™利用Prime Discoveries專利的環介導擴增(LAMP)技術和Mawi獨特的iSWAB Microbiome-EL採樣緩衝液來實現等溫核酸擴增，無需昂貴的用於PCR的熱循環儀。免萃取實驗方案可繞過昂貴複雜的核酸萃取和純化步驟，省去PCR所需的60-90分鐘樣本處理時間。

Prime Discoveries科學長Arun Manoharan博士表示：「新冠疫情對快速診斷檢測的需求很大。Prime Discoveries旨在建立一套解決方案陣容，能憑藉最低的實驗室、試劑和技術技能要求，在45分鐘內提供結果。這是在農村社區、行動檢測、邊境入境點和基礎建設最少的臨床網點提供醫療現場檢測的理想選擇。我們的抗疫實務表明，Mawi iSWAB Microbiome-EL檢測數百份臨床樣本的穩定性能接近或優於RT-PCR解決方案。樣本已穩定超過兩周，RNA降解極少，且與我們的等溫核酸擴增技術高度相容。」他補充表示：「我們與Mawi的合作使Prime Discoveries能針對我們在眾多領域的快速診斷解決方案，開發具有免萃取功能的室溫採樣。這些包括流感、披衣菌、淋病、滴蟲、HBV、HCV、HPV、TB、皰疹、梅毒等。我們很高興與Mawi合作開發未來產品，使客戶能快速檢測數以千計患者的各類感染，包括呼吸道、胃腸道、性傳播病原體和具有抗微生物藥物抗藥性的病原體。」

關於Prime Discoveries

Prime Discoveries針對新出現的病原體感染開發快速、新穎的診斷試劑，重點關注具有成本效益、可大規模擴產且易於自動化的檢測。Prime 於2017年在紐約成立，公司的科學家擁有微生物學、計算生物學、實驗室自動化和人工智慧方面的廣泛背景，他們來自Genentech、Cooper Genomics、Recombine、Phosphorus和紐約大學。Prime的顧問團包括基因體學和公共衛生領域的領先專家，包括George Church博士和紐約大學。Prime的支持方來自學術機構、創業投資公司和天使投資人，包括紐約大學、Charles Zegar (彭博社)、Esther Dyson (23 & Me)、BoxGroup、Akron Fusion Ventures、Beresford Ventures、Cannonball Capital、Liquid 2 Ventures、Francois Nader (Moderna、Acceleron和Shire)、Unshackled Ventures和Doberman Forward等。欲瞭解更多資訊，請造訪www.primediscoveries.com。

關於Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies成立於2013年，開發了iSWAB技術並將其商業化，這是一種創新的生物樣本採集系統。Mawi的目標是在室溫下維護來自世界任何地方的樣本的完整性，從而實現覆蓋任何地理或人口群體的真正樣本多樣性。Mawi致力於發展未來生物採樣技術(The Future of Biosampling is Here™)。如需瞭解更多資訊，請造訪：http://www.mawidna.com。

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