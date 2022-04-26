Mawi iSWAB Microbiome-EL助力Prime Discoveries开发快速免提取的新冠病毒诊断检测

加利福尼亚州海沃德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于生物采样创新技术开发的生物技术公司Mawi DNA Technologies(Mawi)宣布，Prime Discoveries已成功开发出用于检测SARS-CoV-2的等温扩增快速诊断检测技术CovidDetect™。该检测无需提取和纯化RNA，不到30分钟即可获得样本结果。该检测采用Mawi的新款iSWAB Microbiome-EL（免提取）采样技术，可从样本中释出RNA并保持稳定性，防止其降解并支持室温储存和转运。

Prime Discoveries的CovidDetect™近期获得体外诊断医疗器械（IVD）类别的CE认证，计划尽快向美国食品药品管理局(FDA)递交 510K申请。Prime CovidDetect™的临床结果已通过同行评议，近期发表于PLOS ONE，题为“一种用于检测临床样本中SARS-CoV-2的快速、特异性、免提取、具有成本效益的RT-LAMP检测”。CE认证支持将解决方案提供给非洲和亚洲国家，这些国家亟需用最少的技术专长和设备基础设施对各类感染进行快速、平价的诊断。

Prime CovidDetect™利用Prime Discoveries专利的环介导扩增(LAMP)技术和Mawi独特的iSWAB Microbiome-EL采样缓冲液来实现等温核酸扩增，无需昂贵的用于PCR的热循环仪。免提取实验方案可绕过昂贵复杂的核酸提取和纯化步骤，省去PCR所需的60-90分钟样本处理时间。

Prime Discoveries首席科学官Arun Manoharan博士表示：“新冠疫情对快速诊断检测的需求很大。Prime Discoveries旨在建立一套解决方案阵容，能凭借最低的实验室、试剂和技术技能要求，在45分钟内提供结果。这是在农村社区、移动检测、边境入境点和基础设施最少的临床网点提供医疗现场检测的理想选择。我们的抗疫实践表明，Mawi iSWAB Microbiome-EL检测数百份临床样本的稳定性能接近或优于RT-PCR解决方案。样本已稳定超过两周，RNA降解极少，且与我们的等温核酸扩增技术高度兼容。”他补充表示：“我们与Mawi的合作使Prime Discoveries能针对我们在众多领域的快速诊断解决方案，开发具有免提取功能的室温采样。这些包括流感、衣原体、淋病、滴虫、HBV、HCV、HPV、TB、疱疹、梅毒等。我们很高兴与Mawi合作开发未来产品，使客户能快速检测数以千计患者的各类感染，包括呼吸道、胃肠道、性传播病原体和具有抗微生物药物耐药性的病原体。”

关于Prime Discoveries

Prime Discoveries针对新出现的病原体感染开发快速、新颖的诊断试剂，重点关注具有成本效益、可大规模扩产且易于自动化的检测。Prime 是于2017年在纽约成立的，公司的科学家拥有微生物学、计算生物学、实验室自动化和人工智能方面的广泛背景，他们来自Genentech、Cooper Genomics、Recombine、Phosphorus和纽约大学。Prime的顾问团包括基因组学和公共卫生领域的领先专家，包括George Church博士和纽约大学。Prime的支持方来自学术机构、风险投资公司和天使投资者，包括纽约大学、Charles Zegar (彭博社)、Esther Dyson (23 & Me)、BoxGroup、Akron Fusion Ventures、Beresford Ventures、Cannonball Capital、Liquid 2 Ventures、Francois Nader (Moderna、Acceleron和Shire)、Unshackled Ventures和Doberman Forward等。欲了解更多信息，请访问www.primediscoveries.com。

关于Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies成立于2013年，开发了iSWAB技术并将其商业化，这是一种创新的生物样本采集系统。Mawi的目标是在室温下维护来自世界任何地方的样本的完整性，从而实现覆盖任何地理或人口群体的真正的样本多样性。Mawi致力于发展未来生物采样技术(The Future of Biosampling is Here™)。如需了解更多信息，请访问：http://www.mawidna.com。

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