iSWAB Microbiome-EL da Mawi permite que a Prime Discoveries desenvolva ensaios de diagnóstico rápido de Covid-19 com menos extração

HAYWARD, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Mawi DNA Technologies (Mawi), empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras para bioamostragem, anunciou que a Prime Discoveries desenvolveu o CovidDetect™, um ensaio de diagnóstico rápido de amplificação isotérmica para a detecção de SARS-CoV-2. Sem a necessidade de extração e purificação de RNA, o resultado da amostra ocorre em menos de 30 minutos. O ensaio emprega a nova tecnologia de coleta de amostras (com menos extração) iSWAB Microbiome-EL da Mawi. Ela permite a liberação do RNA a partir da amostra e mantém sua estabilidade, protegendo contra degradação e permitindo armazenamento e transporte em temperatura ambiente.

A Prime Discoveries recebeu recentemente identificação CE IVD para o CovidDetect™ e planeja buscar em breve a aprovação 510 K da FDA. Os resultados clínicos do Prime CovidDetect™ foram revisados por pares e publicados recentemente na PLOS ONE em “A Rapid, Specific, Extraction-Less, and Cost-Effective RT-LAMP Test for the Detection of SARS-CoV-2 in Clinical Specimens” [Um teste RT-LAMP rápido, específico, com menos extração e acessível para a detecção de SARS-CoV-2 em espécimes clínicos]. A identificação CE permite a implementação de uma solução em países da África e Ásia, que possuem elevada necessidade de diagnósticos baratos para diversas infecções com conhecimentos técnicos e infraestrutura de equipamentos mínimos.

O Prime CovidDetect™ emprega o exclusivo buffer de coleta de amostras iSWAB Microbiome-EL da Mawi com a tecnologia patenteada Loop AMPlification (LAMP) da Prime Discoveries. Isso possibilita a amplificação isotérmica do ácido nucleico sem a necessidade dos caros equipamentos de ciclo térmico exigidos em testes de PCR. O protocolo de menos extração dispensa a cara e complexa etapa de extração e purificação de ácido nucleico, poupando 60 a 90 minutos do tempo de processamento de amostras necessário para o PCR.

Arun Manoharan, Ph.D., diretor de ciências da Prime Discoveries, comentou: “A pandemia de Covid-19 mostrou que há uma grande necessidade de ensaios de diagnóstico rápidos. A Prime Discoveries busca desenvolver um portfólio de soluções capazes de oferecer resultados em menos de 45 minutos com requisitos mínimos de laboratório, reagentes e competências técnicas. Isso é ideal para testes em pontos de atendimento de áreas rurais, teste móveis, pontos de entrada em fronteiras e unidades clínicas com pouca infraestrutura. Nosso trabalho com a Covid-19 já demonstrou o desempenho estável do iSWAB Microbiome-EL da Mawi para centenas de amostras clínicas com desempenho similar ou superior para soluções de RT-PCR. As amostras se mantiveram estáveis por mais de duas semanas com mínima degradação de RNA e alta compatibilidade com nossas técnicas de amplificação de ácido nucleico”. “A parceria com a Mawi permite que a Prime Discoveries desenvolva amostragem em temperatura ambiente com recursos de menos extração para nossas soluções de diagnóstico rápido em muitas áreas, como influenza, clamídia, gonorreia, tricomoníase, HBV, HCV, HPV, TB, herpes, sífilis e outras. Temos a satisfação de realizar esta parceria com a Mawi para futuros produtos que possibilitem que os clientes testem pacientes rapidamente em busca de várias infecções, inclusive respiratórias, gastrointestinais, patógenos sexualmente transmissíveis e aquelas com resistência antimicrobiana”, acrescentou.

Sobre a Prime Discoveries

A Prime Discoveries desenvolve diagnósticos rápidos inovadores para infecções patógenas cada vez mais presentes, com foco em ensaios escaláveis e facilmente automatizáveis. A Prime foi fundada em 2017 na cidade de Nova York e conta com cientistas com ampla experiência em microbiologia, biologia computacional, automação laboratorial e inteligência artificial provenientes da Genentech, Cooper Genomics, Recombine Phosphorus e Universidade de Nova York. A Prime é aconselhada pelos melhores especialistas nos campos da genômica e saúde pública, inclusive o Dr. George Church e a Universidade de Nova York. A Prime é respaldada por instituições acadêmicas, empresas de capital de risco e investidores anjos, entre eles, Universidade de Nova York, Charles Zegar (Bloomberg), Esther Dyson (23 & Me), BoxGroup, Akron Fusion Ventures, Beresford Ventures, Cannonball Capital, Liquid 2 Ventures, Francois Nader (Moderna, Acceleron, Shire), Unshackled Ventures, Doberman Forward e outros. Saiba mais em www.primediscoveries.com.

Sobre a Mawi DNA Technologies

A Mawi DNA Technologies, fundada em 2013, desenvolveu e comercializou a tecnologia iSWAB, um sistema inovador para a coleta de bioamostras. A missão da Mawi é manter a integridade da amostra de qualquer lugar do mundo em temperatura ambiente, permitindo diversidade da amostra real em qualquer localização geográfica ou segmento da população. At Mawi, The Future of Biosampling is Here™. Para obter mais informações, acesse http://www.mawidna.com.

