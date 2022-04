iSWAB Microbiome-EL di MAWI consente a Prime Discoveries di sviluppare un test diagnostico rapido per COVID senza estrazione

HAYWARD, California--(BUSINESS WIRE)--Mawi DNA Technologies (Mawi), un’impresa di biotecnologie specializzata nello sviluppo di innovative tecnologie di biocampionamento, ha annunciato lo sviluppo da parte di Prime Discoveries di CovidDetect™, un test diagnostico rapido basato sull’amplificazione isotermica per il rilevamento di SARS-CoV-2. Ovviando alla necessità di estrazione e purificazione dell’RNA, il risultato dell’analisi del campione si ottiene in meno di 30 minuti. Il test impiega la nuova tecnologia di raccolta di campioni iSWAB Microbiome-EL (Extraction-Less, ovvero senza estrazione) di Mawi. Ciò consente il rilascio dell’RNA dal campione garantendone la stabilità, prevenendone la degradazione e consentendone la conservazione e il trasporto a temperatura ambiente.

Prime Discoveries ha ottenuto di recente l’autorizzazione all’uso della marcatura CE per dispositivi medico-diagnostici in vitro (in vitro diagnostic medical device, IVD) per CovidDetect™ e intende presentare a breve domanda presso l’ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (Food and Drug Administration, FDA) ai fini del rilascio dell’autorizzazione 510K. I risultati clinici relativi a Prime CovidDetect™ sono stati sottoposti a revisione paritaria e sono stati riportati in un articolo pubblicato di recente nella rivista scientifica PLOS ONE intitolato “Un test RT-LAMP specifico, rapido, senza estrazione ed efficiente in termini di costi per il rilevamento di SARS-CoV-2 in campioni clinici.” La marcatura CE consente l’implementazione di una soluzione nei Paesi africani e asiatici dove sussiste un bisogno elevato di test rapidi ed economici richiedenti competenze tecniche e risorse infrastrutturali minime per il rilevamento di una serie di infezioni.

Prime CovidDetect™ impiega l’esclusivo tampone di raccolta di campioni iSWAB Microbiome-EL di Mawi con la tecnologia brevettata di amplificazione isotermica mediata da loop (loop-mediated isothermal amplification, LAMP) di Prime Discoveries. Ciò consente di eseguire l’amplificazione isotermica degli acidi nucleici ovviando alla necessità di utilizzo dei costosi termociclatori richiesto invece dai test basati sulla reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction, PCR). Il protocollo senza estrazione permette di agirare la costosa e complessa fase di estrazione e purificazione degli acidi nucleici abbreviando il tempo di elaborazione dei campioni di 60-90 minuti rispetto ai test PCR.

Il dottor Arun Manoharan, direttore scientifico presso Prime Discoveries, ha dichiarato: “La pandemia di COVID ha reso evidente che esiste una forte esigenza di test diagnostici rapidi. Prime Discoveries si propone di sviluppare un portafoglio di soluzioni in grado di fornire risultati in meno di 45 minuti con requisiti minimi in termini di apparecchiature da laboratorio, reagenti e perizia tecnica. Ciò è ideale per i test somministrati presso il punto di cura in aree rurali, test somministrati tramite unità mobili, ai valichi di frontiera e in cliniche dotate di risorse infrastrutturali minime. Per quanto concerne COVID, la tecnologia iSWAB Microbiome-EL di Mawi ha esibito prestazioni stabili nell’analisi di centinaia di campioni clinici che sono paragonabili o superiori a quelle dei test RT-PCR. I campioni sono rimasti stabili per più di due settimane con una degradazione minima dell’RNA e un’elevata compatibilità con le nostre tecniche di amplificazione isotermica degli acidi nucleici.” Ha quindi aggiunto: “La nostra collaborazione con Mawi consente a Prime Discoveries di sviluppare tecniche di campionamento a temperatura ambiente senza estrazione per i nostri test diagnostici rapidi che trovano impiego in numerose aree, compresi influenza, clamidia, gonorrea, trichomonas, HBV, HCV, HPV, TB, herpes, sifilide e così via. Siamo felici di collaborare con Mawi allo sviluppo di altri prodotti in futuro che consentano ai clienti di testare velocemente migliaia di pazienti per varie infezioni tra cui le infezioni del tratto respiratorio, le infezioni gastrointestinali, le infezioni sessualmente trasmesse e quelle resistenti agli antimicrobici.”

Informazioni su Prime Discoveries

Prime Discoveries sviluppa innovativi test diagnostici rapidi per il rilevamento di infezioni causate da agenti patogeni emergenti, ponendo l’enfasi sull’efficienza in termini di costi, l’elevata scalabilità e la facilità di automatizzazione. Gli scienziati al servizio di Prime, che è stata fondata a New York nel 2017, possiedono una vasta esperienza in materia di microbiologia, biologia computazionale, automazione di laboratorio e intelligenza artificiale acquisita presso Genentech, Cooper Genomics, Recombine, Phosphorus e l’Università di New York (NYU). Prime si avvale della consulenza di alcuni dei massimi esperti nei campi della genomica e della salute pubblica, tra cui il dottor George Church e l’Università di New York. Prime è sostenuta da istituti accademici, società di capitali di rischio e investitori informali, tra cui l’Università di New York, Charles Zegar (Bloomberg), Esther Dyson (23 & Me), BoxGroup, Akron Fusion Ventures, Beresford Ventures, Cannonball Capital, Liquid 2 Ventures, Francois Nader (Moderna, Acceleron, Shire), Unshackled Ventures, Doberman Forward e altri ancora. Per ulteriori informazioni visitate www.primediscoveries.com.

Informazioni su Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies, fondata nel 2013, ha sviluppato e commercializzato la tecnologia iSWAB; un sistema innovativo per la raccolta di campioni biologici. La missione di Mawi è di preservare l’integrità dei campioni ovunque nel mondo a temperatura ambiente creando i presupposti necessari per l’effettiva diversità di campionamento tra i diversi segmenti a livello geografico o di popolazione. In Mawi, il futuro del biocampionamento è qui (The Future of Biosampling is Here™). Per ulteriori informazioni visitate http://www.mawidna.com.

