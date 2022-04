Mawi iSWAB Microbiome-EL maakt de ontwikkeling van snelle extractieloze COVID-diagnostische tests van Prime Discoveries mogelijk

HAYWARD, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mawi DNA Technologies (Mawi), een biotechnologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor biomonsters, kondigt aan dat Prime Discoveries met succes CovidDetect™ heeft ontwikkeld, een snelle diagnostische test voor isotherme amplificatie voor het detecteren van SARS-CoV-2. Zonder de noodzaak van RNA-extractie en zuivering, is het monsterresultaat in minder dan 30 minuten zichtbaar. De test maakt gebruik van de nieuwe iSWAB Microbiome-EL (Extraction-Less) monsterafnametechnologie van Mawi. Dit maakt RNA-afgifte uit het monster mogelijk en handhaaft de stabiliteit, beschermt het tegen afbraak en maakt opslag en transport bij kamertemperatuur mogelijk.

Prime Discoveries heeft onlangs de CE IVD-markering ontvangen voor CovidDetect™ en is van plan om binnenkort FDA 510K-goedkeuring na te streven. Klinische resultaten van Prime CovidDetect™ zijn door vakgenoten beoordeeld en onlangs gepubliceerd in PLOS ONE onder “A Rapid, Specific, Extraction-Less, and Cost-Effective RT-LAMP Test for the Detection of SARS-CoV-2 in Clinical Specimens” (Een snelle, specifieke, extractieloze en kosteneffectieve RT-LAMP-test voor de detectie van SARS-CoV-2 in klinische monsters). Dankzij de CE-markering kan een oplossing worden ingezet in landen in Afrika en Azië waar snelle, goedkope diagnostiek voor verschillende infecties met minimale technische expertise en apparatuurinfrastructuur hoognodig is.

Prime CovidDetect™ maakt gebruik van de unieke iSWAB Microbiome-EL monsterverzamelingsbuffer van Mawi met de gepatenteerde Loop AMPlification (LAMP)-technologie van Prime Discoveries. Dit maakt isotherme nucleïnezuuramplificatie mogelijk, waardoor de noodzaak voor dure thermische cyclische apparatuur die voor PCR vereist is, wordt weggenomen. Het Extraction-Less-protocol omzeilt de dure en complexe nucleïnezuurextractie en zuiveringsstap, waardoor 60-90 minuten monsterverwerkingstijd die nodig is voor PCR wordt bespaard.

Arun Manoharan, Ph.D., Chief Science Officer bij Prime Discoveries, zei: “De COVID-pandemie heeft aangetoond dat er een grote behoefte is aan snelle diagnostische tests. Prime Discoveries streeft ernaar een portfolio van oplossingen op te bouwen die resultaten kunnen opleveren in minder dan 45 minuten met minimale laboratorium-, reagens- en technische vaardigheden. Dit is ideaal voor point-of-care-testen in landelijke buurten, mobiele tests, grensposten en klinische locaties met minimale infrastructuur. Ons werk met COVID heeft stabiele prestaties aangetoond van de Mawi iSWAB Microbiome-EL voor honderden klinische monsters met vergelijkbare of superieure prestaties als RT-PCR-oplossingen. Monsters zijn al meer dan twee weken stabiel met minimale RNA-degradatie en hoge compatibiliteit met onze isothermische nucleïnezuuramplificatietechnieken.” Hij voegde eraan toe: “Onze samenwerking met Mawi stelt Prime Discoveries in staat om bemonstering op kamertemperatuur te ontwikkelen met extractieloze mogelijkheden voor onze snelle diagnostische oplossingen op veel gebieden. Deze omvatten griep, chlamydia, gonorroe, trichomonas, HBV, HCV, HPV, TB, herpes, syfilis, enz. We zijn verheugd om samen te werken met Mawi voor toekomstige producten die klanten in staat stellen om duizenden patiënten snel te testen op verschillende infecties, waaronder respiratoire, gastro-intestinale, seksueel overdraagbare pathogenen en die met antimicrobiële resistentie.”

Over Prime Discoveries

Prime Discoveries ontwikkelt snelle, nieuwe diagnostiek voor opkomende pathogene infecties met een focus op kosteneffectieve, enorm schaalbare en gemakkelijk te automatiseren assays. Prime is in 2017 opgericht in NYC en de wetenschappers van Prime hebben een uitgebreide achtergrond in microbiologie, computationele biologie, laboratoriumautomatisering en AI van Genentech, Cooper Genomics, Recombine, Phosphorus en NYU. Prime wordt geadviseerd door vooraanstaande deskundigen op het gebied van genomica en volksgezondheid, waaronder Dr. George Church en New York University. Prime wordt ondersteund door academische instellingen, durfkapitaalbedrijven en angel-investeerders, waaronder New York University, Charles Zegar (Bloomberg), Esther Dyson (23 & Me), BoxGroup, Akron Fusion Ventures, Beresford Ventures, Cannonball Capital, Liquid 2 Ventures, Francois Nader (Moderna, Acceleron, Shire), Unshackled Ventures, Doberman Forward en anderen. Ga voor meer informatie naar www.primediscoveries.com.

Over Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies, opgericht in 2013, heeft de iSWAB-technologie, een innovatief systeem voor het afnemen van biomonsters, ontwikkeld en op de markt gebracht. De missie van Mawi is om de integriteit van monsters van overal ter wereld te handhaven bij kamertemperatuur, waardoor echte monsterdiversiteit in elk geografisch of populatiesegment mogelijk wordt. Bij Mawi, The Future of Biosampling is Here™. Ga voor meer informatie naar http://www.mawidna.com.

