Mawi iSWAB Microbiome-EL ouvre la voie au développement par Prime Discoveries d’un test de diagnostic de la COVID, rapide et sans extraction

HAYWARD, Californie--(BUSINESS WIRE)--Mawi DNA Technologies (Mawi), une société de biotechnologie, axée sur le développement de technologies innovantes pour le bioéchantillonnage, vient d’annoncer que Prime Discoveries avait développé avec succès CovidDetect™, un test de diagnostic d’amplification isotherme, rapide pour détecter le SRAS-CoV-2. Sans avoir besoin d’extraire ou de purifier l’ARN, le résultat de l’échantillon est obtenu en moins de 30 minutes. Le test utilise la nouvelle technologie de collecte d’échantillons iSWAB Microbiome-EL (Extraction-Less), de Mawi, laquelle permet de libérer l’ARN de l’échantillon et d’en maintenir la stabilité, le protégeant de la dégradation et permettant le stockage et le transport à température ambiante.

Prime Discoveries vient de recevoir le marquage CE IVD pour son produit CovidDetect™, et entend obtenir prochainement l’approbation 510K de la FDA. Les résultats cliniques concernant le test Prime CovidDetect™ ont été examinés par des pairs et récemment publiés dans la revue PLOS ONE, sous le titre « A Rapid, Specific, Extraction-Less, and Cost-Effective RT-LAMP Test for the Detection of SARS-CoV-2 in Clinical Specimens » (Un test RT-LAMP rapide, spécifique, sans extraction et rentable, pour la détection du SRAS-CoV-2 dans les échantillons cliniques). Le marquage CE ouvre la voie au déploiement d’une solution dans les pays d’Afrique et d’Asie où il existe un besoin pressant pour des diagnostics rapides et peu coûteux, ne nécessitant que des compétences techniques et une infrastructure d’équipement, minimales, pour faire face à diverses infections.

Prime CovidDetect™ s’appuie à la fois sur le tampon de collecte d’échantillons, iSWAB Microbiome-EL, unique de Mawi, et sur la technologie brevetée Loop AMPlification (LAMP) de Prime Discoveries. L’amplification isotherme des acides nucléiques, ainsi obtenue permet de s’affranchir des équipements de cyclage thermique, particulièrement coûteux, requis pour tes tests PCR. Le protocole Extraction-Less contourne l’étape coûteuse et complexe d’extraction et de purification des acides nucléiques, offrant une économie de temps, de l’ordre de 60 à 90 minutes, comparé au délai nécessaire pour traiter les échantillons à des fins de test PCR.

Le Dr Arun Manoharan, directeur scientifique chez Prime Discoveries, a déclaré : « La pandémie de COVID a montré qu’il existait un besoin considérable de tests de diagnostic rapides. Prime Discoveries vise à construire un portefeuille de solutions permettant d’obtenir des résultats en moins de 45 minutes, avec des exigences minimales en termes de laboratoire, de réactifs et de compétences techniques. Une telle performance est idéale pour les services de test dans les quartiers ruraux, les infrastructures mobiles de test, les points d’entrée frontaliers, et les sites cliniques dotés d’une infrastructure minimale. Notre travail dans le contexte de la COVID a montré des performances stables de la technologie iSWAB Microbiome-EL de Mawi pour des centaines d’échantillons cliniques, avec des performances similaires ou supérieures aux solutions RT-PCR. Les échantillons sont stables pendant plus de deux semaines avec une dégradation minimale de l’ARN et une compatibilité élevée avec nos techniques d’amplification isotherme des acides nucléiques. » Le Dr Manoharan a poursuivi en ces termes : « Notre partenariat avec Mawi permet à Prime Discoveries de développer un échantillonnage à température ambiante, avec des capacités Extraction-Less pour nos solutions de diagnostic rapide, applicables à de nombreuses pathologies ; Citons entre autres, la grippe, la chlamydia, la gonorrhée, le trichomonas, le VHB, le VHC, le papillomavirus humain, la tuberculose, l’herpès, la syphilis, etc. Nous sommes ravis de nous associer à Mawi pour de futurs produits permettant aux clients de tester rapidement des milliers de patients pour diverses infections, notamment les agents pathogènes respiratoires, gastro-intestinaux, et sexuellement transmissibles, ainsi que ceux présentant une résistance antimicrobienne. »

À propos de Prime Discoveries

Prime Discoveries développe des diagnostics rapides et innovants pour les infections pathogènes émergentes, en concentrant son offre sur des tests rentables, aptes à évoluer à grande échelle, et facilement automatisables. L’entreprise, fondée à New York en 2017, compte dans son équipe des scientifiques de Prime qui possèdent de vastes expériences en microbiologie, biologie computationnelle, automatisation de laboratoire et IA, venant de Genentech, Cooper Genomics, Recombine, Phosphorus, et de l’université de New York. Prime est conseillée par des experts de premier plan dans les domaines de la génomique et de la santé publique, notamment le Dr George Church et l’université de New York. Prime est soutenue par des institutions universitaires, des sociétés de capital-risque et des investisseurs providentiels, parmi lesquels figurent l’université de New York, Charles Zegar (Bloomberg), Esther Dyson (23 & Me), BoxGroup, Akron Fusion Ventures, Beresford Ventures, Cannonball Capital, Liquid 2 Ventures, François Nader (Moderna, Acceleron, Shire), Unshackled Ventures, Doberman Forward, et d’autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.primediscoveries.com.

À propos de Mawi DNA Technologies

Fondée en 2013, Mawi DNA Technologies est à l’origine du développement et de la commercialisation de la technologie iSWAB, un système innovant pour la collecte d’échantillons biologiques. La mission de Mawi est de maintenir l’intégrité des échantillons à température ambiante partout dans le monde, afin de capturer une véritable diversité de ceux-ci sur n’importe quel segment géographique ou catégorie de population. L’avenir du bioéchantillonnage se trouve chez Mawi (At Mawi, The Future of Biosampling is Here™). Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mawidna.com.

