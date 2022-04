Le nouveau LabVantage Forensic Navigator gère de manière optimale de vastes flux de données durant tout le cycle de vie forensique

SOMERSET, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--LabVantage Solutions, Inc., le chef de file des solutions et services informatiques en laboratoire, notamment avec les solutions LIMS spécialisées qui permettent aux laboratoires d'être opérationnels plus rapidement et à un coût total réduit, annonce aujourd'hui le lancement de LabVantage Forensic NavigatorTM, une plateforme informatique élaborée par des experts sectoriels et conçue pour une gestion optimale des preuves et données forensiques utilisées durant l'intégralité du cycle de vie de la justice pénale.

Forensic Navigator traite les flux de données en temps réel, depuis les preuves recueillies sur la scène de crime jusqu'à la fin de l'enquête. La solution accélère le processus d'enquête en rationalisant, connectant et analysant tous les aspects d'une affaire criminelle, y compris la collecte de preuves, la gestion des pièces, les analyses laboratoires criminalistiques, les procédures et rapports des médecins légistes, les activités d'investigation, et les procédures judiciaires. Forensic Navigator comprend également des outils critiques pour garantir la qualité de la gestion et la conformité réglementaire, en plus des capacités de surveillance forensique qui permettent aux utilisateurs d'éclairer leurs perspectives à partir de toutes les données générées, même entre différentes affaires.

"LabVantage Forensic Navigator est une plateforme informatique révolutionnaire conçue pour accroître l'efficience, l'efficacité et la précision des activités de droit pénal", déclare Mikael Hagstroem, PDG de LabVantage Solutions. "Forensic Navigator s'appuie sur notre plateforme leader LIMS, mais nos développeurs sont allés encore plus loin pour mettre au point un système exhaustif capable de gérer et d'intégrer l'énorme volume d'informations générée durant des enquêtes criminelles. L'objectif de LabVantage est d'apporter les avantages de la transformation numérique à un éventail de secteurs utilisant de gros volumes de données, et nous sommes fiers de lancer ce nouveau produit spécialement conçu pour le domaine de la justice criminelle, dans lequel les données abondent et les enjeux sont si élevés."

Forensic Navigator utilise une technologie basée sur navigateur, hébergée sur le cloud, et disponible en formats SaaS et sur site. Il s'agit d'une plateforme unique, intégrée et configurable qui élimine toute nécessité de personnalisation. Forensic Navigator est conforme aux normes ISO17025, CALEA et autres accréditations. Il couvre l'intégralité du cycle de vie forensique et assure une protection de cybersécurité inégalée. Le logiciel de surveillance forensique de Forensic Navigator fournit des perspectives à partir des données d'enquête et est optimisé par une analyse prédictive via ses capacités de surveillance forensique.

Robin MacDonald, PhD, spécialiste principal des produits chez LabVantage, a consacré plus d'une décennie à la gestion d'une unité forensique dans l'un des plus grands comtés de Floride. M. MacDonald: "Les capacités exhaustives de gestion des données de LabVantage Forensic Navigator auraient étaient très utiles lorsque j'étais expert en criminalistique dans un important organisme d'application de la loi. Dans l'environnement complexe et hautement réglementé de la justice criminelle, la capacité de Forensic Navigator à gérer parfaitement toutes les preuves et données nécessaires à une enquête constitue un avantage majeur, qui élimine le fardeau et les inefficiences liés au déploiement, à la maintenance et à la coordination de multiples systèmes de gestion des données. Forensic Navigator permet aux agents du maintien de loi de saisir des données en temps réel, d'effectuer des demandes d'examen et de vérifier les statuts depuis un portail en ligne sécurisé. Nous proposons un programme d'activation qui simplifie le déploiement, et l'exceptionnel bilan de LabVantage en matière de service client est synonyme d'une assistance spécialisée toujours disponible."

Parmi les avantages clés de LabVantage Forensic Navigator figurent:

Technologie de pointe - Plateforme basée sur HTML5 avec des capacités avancées d'analyse prédictive via une surveillance forensique.

Basé sur un navigateur - Hébergé sur le cloud et disponible aux formats SaaS et sur site.

Configurable - Avec les meilleures pratiques sectorielles, y compris intégrité des données et cybersécurité.

Portail en ligne - Pour le préenregistrement des preuves, les demandes d'examen, les mises à jour des statuts, et la publication de rapports.

Tableaux de bord - Visualisation immédiate de tous les indicateurs de performance clés.

Instruments - Intégration et interface avec la plupart des instruments réseautables.

Collaboration - Permet un accès rapide aux données partagées. Redondance de saisie éliminée.

Chaîne de responsabilité - Inclut des transferts de personne à personne et de personne à lieu sécurisé, avec options de reporting.

Gestion des affaires – Permet d'organiser tous les aspects de l'affaire.

Scène de crime – Téléchargement d'images et de vidéos, saisie d'activités de traitement des scènes, et élaboration de rapports.

Gestion des pièces – Localisation facile des preuves et gestion des activités de disposition.

Médecin légiste - Document externe et observations d'autopsie, suivi du plus proche parent, saisie des entretiens.

Laboratoire – Suivi des preuves par admission, affectation des examens, tests, et reporting.

Carnet de notes laboratoires électroniques - Assistance au suivi durant tout le cycle de vie analytique.

Réactifs - Gestion des réactifs, normes et autres consommables de laboratoire.

Surveillance forensique - Données compartimentées pour une résolution rapide des affaires et la fiabilité des résultats.

SDMS - Collecte et sécurisation des fichiers conservés dans tout le laboratoire, avec des fonctions complètes de traçabilité et de recherche.

Pour plus d'informations sur LabVantage Forensic Navigator, cliquez ici ou envoyez un email à info@labvantage.com.

À propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu dans le domaine des solutions logicielles de laboratoire d'entreprise, LabVantage Solutions a pour objectif de faire améliorer les résultats de ses clients en transformant les données en connaissances. La plateforme informatique LabVantage est hautement configurable, intégrée dans une architecture commune et entièrement basée sur navigateur qui assure la prise en charge de centaines d'utilisateurs simultanés. Déployée sur site, via le cloud ou en mode SaaS, elle s'interface facilement avec les instruments et les autres systèmes d'entreprise, permettant ainsi une véritable transformation numérique. La plateforme se compose du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) le plus moderne du marché, d'un cahier de laboratoire électronique (ELN) intégré, d'un système d'exécution de laboratoire (LES), d'un système de gestion des données scientifiques (SDMS) et d'outils d'analyse avancés et, pour les établissements de santé, d'un système d'information de laboratoire (LIS). Nous prenons en charge plus de 1 500 sites clients dans le monde entier dans les secteurs des sciences de la vie, pharmaceutique, des dispositifs médicaux, des biobanques, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation, du pétrole et du gaz, de la génétique ou du diagnostic et des soins de santé. Basé à Somerset, dans le New Jersey, avec des bureaux dans le monde entier, depuis quatre décennies LabVantage propose une gamme complète de produits et de services permettant aux clients d'innover plus rapidement pendant les phases de R&D, d'améliorer la qualité des produits manufacturés, de tenir des dossiers précis et de se conformer aux exigences réglementaires. Pour de plus amples informations, consultez notre site à l'adresse labvantage.com.

