Watch new LabVantage Forensic Navigator in action. (Photo: Business Wire)

Watch new LabVantage Forensic Navigator in action. (Photo: Business Wire)

SOMERSET, New Jersey, USA--(BUSINESS WIRE)--LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatiklösungen und -dienstleistungen, einschließlich zweckmäßiger LIMS-Lösungen, die es Laboren ermöglichen, schneller und zu geringeren Gesamtkosten in Betrieb zu gehen, gab heute die Einführung von LabVantage Forensic Navigator TM bekannt, einer von Branchenexperten entwickelten Informatikplattform, die für die nahtlose Verwaltung der enormen Mengen an forensischen Beweisen und Daten entwickelt wurde, die während des gesamten Zyklus der Strafjustiz anfallen.

Forensic Navigator verarbeitet Datenströme in Echtzeit - von den am Tatort gesammelten Beweisen bis zur endgültigen Auflösung der Untersuchung. Er beschleunigt den Ermittlungsprozess, indem er alle Aspekte eines Kriminalfalls rationalisiert, verbindet und analysiert, einschließlich Beweissammlung, Objektverwaltung, forensische Laboranalysen, Prozesse und Berichte der Gerichtsmediziner, Ermittlungsaktivitäten und Gerichtsverfahren. Er enthält außerdem wichtige Tools zur Sicherstellung des Qualitätsmanagements und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Forensic-Intelligence-Funktionen, die es den Anwendern ermöglichen, Einblicke in alle Daten zu gewinnen, die über die gesamte Dauer von Ermittlungen und sogar fallübergreifend generiert werden.

„ Forensic Navigator von LabVantage ist eine bahnbrechende Informatikplattform, die entwickelt wurde, um die Effizienz, Effektivität und Genauigkeit von Strafverfolgungsmaßnahmen zu erhöhen“, sagte Mikael Hagstroem, Chief Executive Officer von LabVantage Solutions. „ Forensic Navigator baut auf der Grundlage unserer branchenführenden LIMS-Plattform auf. Unsere Entwickler sind jedoch über diese Fähigkeiten hinausgegangen, um ein umfassendes System zu entwickeln, das in der Lage ist, die enorme Menge an Informationen zu verwalten und zu integrieren, die bei strafrechtlichen Ermittlungen anfallen. Wir bei LabVantage wollen die Vorteile der digitalen Transformation für eine Vielzahl von datenintensiven Branchen nutzbar machen und sind stolz darauf, dieses wichtige neue Produkt speziell für die Strafjustiz einzuführen, wo Daten in großer Menge anfallen und so viel auf dem Spiel steht.“

Forensic Navigator verwendet eine browserbasierte Technologie, die in der Cloud gehostet wird und entweder als SaaS oder vor Ort verfügbar ist. Es handelt sich um eine einzige, integrierte, konfigurierbare Plattform, die eine Anpassung überflüssig macht. Forensic Navigator unterstützt die Einhaltung von ISO17025, CALEA und anderen Akkreditierungen. Die Lösung deckt den gesamten forensischen Lebenszyklus ab und bietet erstklassigen Schutz vor Cyberangriffen. Die Forensik-Intelligence-Software von Forensic Navigator liefert Erkenntnisse aus Ermittlungsdaten und wird durch vorausschauende Analysen mittels der Forensic Intelligence-Funktionen erweitert.

Robin MacDonald, PhD, Senior Product Specialist bei LabVantage, der über 10 Jahre lang eine forensische Abteilung in einem der größten Bezirke Floridas geleitet hat, bemerkte: „ Die umfassenden Datenverwaltungsfunktionen von LabVantage Forensic Navigator wären eine große Hilfe gewesen, als ich in einer vielbeschäftigten Strafverfolgungsbehörde an vorderster Front als Kriminaltechniker tätig war. Im komplexen, stark regulierten Umfeld der Strafjustiz ist die Fähigkeit von Forensic Navigator, alle für die Ermittlungen benötigten Beweismittel und Daten nahtlos zu verwalten, ein großer Vorteil, der den Aufwand und die Ineffizienz bei der Implementierung, Wartung und Koordinierung mehrerer Datenverwaltungssysteme eliminiert. Die Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden können über ein sicheres webbasiertes Portal Daten in Echtzeit eingeben, Untersuchungsanfragen stellen und den Status überprüfen. Wir bieten einen Go-Live-Plan an, der die Implementierung vereinfacht, und dank des ausgezeichneten Kundendienstes von LabVantage steht den Anwendern jederzeit ein kompetenter Support zur Verfügung.“

Zu den wichtigsten Vorteilen des LabVantage Forensic Navigator zählen:

Fortschrittliche Technologie - HTML5-basierte Plattform mit fortschrittlichen prädiktiven Analysen dank Forensic Intelligence.

Browser-basiert - in der Cloud gehostet und entweder als SaaS oder vor Ort verfügbar.

Konfigurierbar - mit branchenweit bewährten Verfahren, einschließlich Datenintegrität und Cybersicherheitsschutz.

Online-Portal - für Beweismittel-Vorprotokoll, Prüfungsanfragen, Statusaktualisierungen und freigegebene Berichte.

Dashboards - alle wichtigen Leistungsindikatoren auf einen Blick.

Instrumente - Integration und Schnittstelle zu den meisten vernetzbaren Instrumenten.

Zusammenarbeit - schneller Zugriff auf gemeinsame Daten; doppelte Eingaben sind nicht erforderlich.

Chain of Custody - unter anderem Übertragungen von Person zu Person und von Person zu gesichertem Standort, mit Berichtsoptionen.

Fallmanagement - erleichterte Organisation aller Aspekte des Falles.

Tatort - Hochladen von Bildern und Videos, Erfassen von Tatortbearbeitungsaktivitäten und Erstellen von Berichten.

Objektmanagement - einfaches Auffinden von Beweismitteln und Verwalten von Dispositionsaktivitäten.

Gerichtsmediziner - Dokumentation externer und autopsiebezogener Beobachtungen, Nachverfolgung von Angehörigen, Aufnahme von Befragungen.

Labor - Verfolgung von Beweismitteln durch Aufnahme, Untersuchungszuweisung, Prüfung und Berichterstattung.

Elektronisches Laborjournal - Unterstützung bei der Nachverfolgung des gesamten analytischen Prozesses.

Reagenzien - Verwaltung von Reagenzien, Standards und anderen Laborverbrauchsmaterialien.

Forensic Intelligence - Zusammenführung isolierter Daten zur schnellen Lösung von Fällen und zur Verlässlichkeit der Ergebnisse.

SDMS - Sammeln und Sichern von Dateien, die im gesamten Labor verwaltet werden, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit und Suchfunktionen.

Für weitere Informationen über den LabVantage Forensic Navigator klicken Sie hier oder schicken Sie eine E-Mail an info@labvantage.com.

Über LabVantage Solutions

LabVantage Solutions ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Laborsoftware für Unternehmen und widmet sich der Verbesserung der Kundenergebnisse durch die Umwandlung von Daten in Wissen. Die LabVantage-Informatikplattform ist hochgradig konfigurierbar, über eine gemeinsame Architektur integriert und zu 100 % browserbasiert, um Hunderte von gleichzeitigen Benutzern zu unterstützen. Sie kann vor Ort, über die Cloud oder als SaaS bereitgestellt werden und bietet nahtlose Schnittstellen zu Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen, was eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform umfasst das modernste verfügbare Laborinformationsmanagementsystem (LIMS), ein integriertes elektronisches Labornotizbuch (ELN), ein Laborausführungssystem (LES), ein wissenschaftliches Datenmanagementsystem (SDMS) und fortschrittliche Analysefunktionen sowie für das Gesundheitswesen ein Laborinformationssystem (LIS). Wir unterstützen mehr als 1500 Kunden weltweit in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Öl und Gas, Genetik/Diagnostik und Gesundheitswesen. Mit Hauptsitz in Somerset, NJ, und weltweiten Niederlassungen bietet LabVantage seit vier Jahrzehnten ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das es Kunden ermöglicht, Innovationen im F&E-Prozess zu beschleunigen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Nähere Informationen unter labvantage.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.