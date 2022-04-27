Clear Hydrogen UK採用Proton技術，日產5000噸氫氣

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Clear Hydrogen UK Ltd. (CHUK)欣然宣布擴大其與Proton Technologies的協議。

Proton擁有成本極低的清潔氫氣生產技術。該技術是極其環保且成本極低的製氫方法。

該計畫是利用英國陳舊的海上石油資產生產清潔氫氣，同時將大量的二氧化碳以固體碳酸鹽封存在同一系統內。

2021年，CHUK的創辦人向Proton投資了370萬加元，以獲得一項在英國和愛爾蘭每天製氫20噸的生產許可證。今天公布的規模擴大了250倍，隱含的總許可價值高達9.25億加元，每天製氫5000噸。協議條款包括將45%的CHUK所有權轉讓給Proton，而Proton將為CHUK的團隊提供更多的技術支援和治理監督。CHUK的兩位創辦人也將加入Proton董事會。

CHUK董事長Hertford King表示：「我們透過Proton的低成本、負碳技術，利用已開始支援英國海上能源生產的設備、資產、海上知識和人力資源，期待為英國帶來就業和經濟安全。我們的目的是讓CHUK成為英國推動低碳能源獨立的一個重要組成部分，我們與Proton的協議是實現該目標的一大步。」

Proton Technologies董事長Grant Strem說：「我們的使命是以力所能及的最快速度在全球推廣這項可大規模擴展的清潔能源技術。我們喜歡與像CHUK這樣具有決斷力和能力的團隊合作，以完成已進入深入討論的承購交易。英國的專家們能輕易地將Proton的硬體解決方案配置到海上環境，而且與CHUK的合作對環境和英國的整體經濟來說都是個好消息。能源領域的市場每年大約有10兆美元。我們期望以比天然氣更低的能源成本生產氫氣；此舉將產生深遠的影響。」

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