Clear Hydrogen UK采用Proton技术，日产5000吨氢气

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Clear Hydrogen UK Ltd. (CHUK)欣然宣布扩大其与Proton Technologies的协议。

Proton拥有成本极低的清洁氢气生产技术。该技术是极其环保且成本极低的制氢方法。

该计划是利用英国陈旧的海上石油资产生产清洁氢气，同时将大量的二氧化碳以固体碳酸盐封存在同一系统内。

2021年，CHUK的创始人向Proton投资了370万加元，以获得一项在英国和爱尔兰每天制氢20吨的生产许可证。今天公布的规模扩大了250倍，隐含的总许可价值高达9.25亿加元，每天制氢5000吨。协议条款包括将45%的CHUK所有权转让给Proton，而Proton将为CHUK的团队提供更多的技术支持和治理监督。CHUK的两位创始人也将加入Proton董事会。

CHUK董事长Hertford King表示：“我们通过Proton的低成本、负碳技术，利用已开始支持英国海上能源生产的设备、资产、海上知识和人力资源，期待为英国带来就业和经济安全。我们的目的是让CHUK成为英国推动低碳能源独立的一个重要组成部分，我们与Proton的协议是实现该目标的一大步。”

Proton Technologies董事长Grant Strem说：“我们的使命是以力所能及的最快速度在全球范围内推广这项可大规模扩展的清洁能源技术。我们喜欢与像CHUK这样具有决断力和能力的团队合作，以完成已进入深入讨论的承购交易。英国的专家们能轻易地将Proton的硬件解决方案配置到海上环境，而且与CHUK的合作对环境和英国的整体经济来说都是个好消息。能源领域的市场每年大约有10万亿美元。我们期望以比天然气更低的能源成本生产氢气；此举将产生深远的影响。”

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