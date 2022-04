Clear Hydrogen UK gaat 5.000.000 kg/dag waterstof produceren met behulp van methode van Proton

Left to right: Proton COO Setayesh Afshordi, Directors Belinda Oakland, Hertford King, and Grant Strem (Photo: Business Wire)

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Clear Hydrogen UK Ltd. (CHUK) is verheugd een uitbreiding van haar overeenkomst met Proton Technologies aan te kondigen.

Proton heeft de goedkoopste methode om Clear Hydrogen te produceren, de meest milieuvriendelijke en goedkoopste methode om waterstof te maken.

Het plan is om Clear Hydrogen te produceren uit de verouderde offshore-olieactiva van het VK, terwijl grote hoeveelheden CO2 als vast carbonaat in dezelfde systemen worden vastgelegd.

In 2021 investeerden de oprichters van CHUK $ 3,7 miljoen CAD in Proton om een productielicentie van 20 ton per dag te verkrijgen voor gebruik in het VK en Ierland. De vandaag aangekondigde uitbreiding is 250x groter, wat een impliciete totale licentiewaarde oplevert van maar liefst $ 925 miljoen CAD voor 5000 ton per dag. De voorwaarden omvatten dat 45% eigendom van CHUK naar Proton gaat, dat meer technische ondersteuning en toezicht op het bestuur zal bieden aan het team van CHUK. Twee van de oprichters van CHUK zullen ook toetreden tot de Raad van Bestuur van Proton.

Voorzitter van CHUK, Hertford King, had dit te zeggen: “We kijken uit naar de banen en economische zekerheid die dit het VK zal opleveren met de goedkope, koolstofnegatieve technologie van Proton om optimaal gebruik te maken van de apparatuur, activa, offshore-kennis en mensen die de offshore-energieproductie van het VK al ondersteunen. Het is onze bedoeling dat CHUK een belangrijk onderdeel wordt van het streven van het VK om onafhankelijk van koolstofarme energie te worden, en onze overeenkomst met Proton is een grote stap om ons te helpen dit doel te bereiken."

Grant Strem, voorzitter van Proton Technologies, verklaarde: "Het is onze missie om deze enorm schaalbare technologie voor schone energie wereldwijd zo snel te verspreiden als we ons kunnen veroorloven. We werken graag samen met beslissende en capabele groepen zoals CHUK om afnameovereenkomsten die al in vergevorderde besprekingen zijn, in te vullen. Het aanpassen van de hardware-oplossingen van Proton aan een offshore-omgeving is gemakkelijk binnen het technische bereik van experts in het VK, en deze samenwerking met CHUK is goed nieuws voor het milieu en de Britse economie in het algemeen. De energiesector is ongeveer $ 10 biljoen per jaar. We verwachten waterstof te produceren tegen lagere energiekosten dan aardgas; de implicaties hiervan zijn ingrijpend.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.