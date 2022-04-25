小馬智行成為中國首家獲得計程車牌照的自動駕駛公司

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的自動駕駛技術公司小馬智行(Pony.ai)宣布，該公司是首家也是唯一一家在中國獲得計程車牌照的自動駕駛公司。小馬智行獲准在廣州南沙投入100輛自動駕駛車輛提供傳統的計程車服務。5月，小馬智行將透過100輛自動駕駛計程車在南沙全域800平方公里的範圍內開啟收費營運，並計畫逐步將服務規模和範圍擴展至廣州市其他地區，惠及更多市民。乘客可以透過PonyPilot+應用程式叫車並支付服務費用。自動駕駛計程車將在白天和夜間營運，服務時間為8:30至22:30，收費根據廣州的標準計程車定價標準。雖然小馬智行的自動駕駛計程車目前保留了一名安全司機，但該公司預計將在短期到中期內取消司機。

這象徵著廣州市政府正式實施如同傳統計程車和叫車平臺的自動駕駛車輛服務。今天的公告加強了小馬智行在自動駕駛商用方面的進展：加上2021年11月在北京獲得自動駕駛計程車收費許可證，小馬智行目前是唯一獲准在中國兩座一線城市提供商業自動駕駛服務的公司。隨著在北京和廣州的成功商業化，小馬智行計畫明年將其商業化的自動駕駛計程車業務拓展至中國其他兩座一線城市，並在小馬智行計畫於2024/2025年開啟的大規模商業化之前拓展到更多城市。小馬智行目前在中國全部四個一線城市和加州都有自動駕駛車輛的測試和營運據點。

為了獲得許可證，小馬智行必須通過國家檢驗機構規定的嚴格安全測試和其他多方面的車輛資格測試，例如在中國和/或其他國家進行至少24個月的自動駕駛測試；至少100萬公里的測試里程；在廣州指定的測試區域內進行至少20萬公里的自動駕駛測試，且沒有發生任何主動責任交通事故。

Pony.ai是首家也是唯一一家達到所有這些要求和標準的自動駕駛公司。

小馬智行共同創辦人兼執行長彭軍表示：「作為中國第一家獲得計程車牌照的自動駕駛汽車公司，這證明了小馬智行的技術實力和經營自動駕駛計程車服務的能力。我們將擴大服務規模，為廣州民眾提供優質的旅遊體驗，為自動駕駛計程車服務創造一個產業標竿，並繼續引領自動駕駛計程車和自動駕駛卡車的商業化過程。」

小馬智行共同創辦人兼技術長樓天城表示：「將自動駕駛車輛納入計程車的統一規範管理，證明政府政策和公眾日益接受自動駕駛計程車作為一種日常交通方式，認可小馬智行自動駕駛計程車的乘坐體驗和技術穩定性。」

從2018年12月推出小馬智行自動駕駛計程車應用，到在北京和廣州兩地進行自動駕駛計程車服務商業化，小馬智行不斷改進和升級自動駕駛計程車服務各方面的消費者體驗。截至2022年4月中旬，小馬智行的自動駕駛計程車服務已經完成了超過70萬筆訂單，近80%的重複用戶和99%的乘客在完成行程後給予積極評價——服務滿意度達到4.9分（5分制）。

關於小馬智行

領先的全球自動駕駛技術公司小馬智行(Pony.ai)致力於自動駕駛的宏偉願景。我們致力於為全世界帶來安全、永續和無障礙的旅遊方式。我們相信，自動駕駛技術可以使道路對旅行者更加安全。小馬智行成立於2016年底，一直在全球快速擴展的營運網站中引領自動駕駛技術和服務的拓展。小馬智行已與豐田、中國第一汽車集團、廣州汽車集團等領先的OEM廠商建立合作關係。

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