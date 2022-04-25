小马智行成为中国首家获得出租车牌照的自动驾驶公司

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的自动驾驶技术公司小马智行(Pony.ai)宣布，该公司是首家也是唯一一家在中国获得出租车牌照的自动驾驶公司。小马智行获准在广州南沙投入100辆自动驾驶车辆提供传统的出租车服务。5月，小马智行将通过100辆自动驾驶出租车在南沙全域800平方公里的范围内开启收费运营，并计划逐步将服务规模和范围扩展至广州市其他地区，惠及更多市民。乘客可以通过PonyPilot+应用叫车并支付服务费用。自动驾驶出租车将在白天和夜间运营，服务时间为8:30至22:30，收费基于广州的标准出租车定价标准。虽然小马智行的自动驾驶出租车目前保留了一名安全司机，但该公司预计将在短期到中期内取消司机。

这标志着广州市政府正式实施如同传统出租车和约车平台的自动驾驶车辆服务。今天的公告加强了小马智行在自动驾驶商用方面的进展：加上2021年11月在北京获得自动驾驶出租车收费许可证，小马智行目前是唯一获准在中国两座一线城市提供商业自动驾驶服务的公司。随着在北京和广州的成功商业化，小马智行计划明年将其商业化的自动驾驶出租车业务拓展至中国其他两座一线城市，并在小马智行计划于2024/2025年开启的大规模商业化之前拓展到更多城市。小马智行当前在中国全部四个一线城市和加州都有自动驾驶车辆的测试和运营基地。

为了获得许可证，小马智行必须通过国家检验机构规定的严格安全测试和其他多方面的车辆资格测试，例如在中国和/或其他国家进行至少24个月的自动驾驶测试；至少100万公里的测试里程；在广州指定的测试区域内进行至少20万公里的自动驾驶测试，且没有发生任何主动责任交通事故。

Pony.ai是首家也是唯一一家达到所有这些要求和标准的自动驾驶公司。

小马智行联合创始人兼首席执行官彭军表示：“ 作为中国第一家获得出租车牌照的自动驾驶汽车公司，这证明了小马智行的技术实力和运营自动驾驶出租车服务的能力。我们将扩大服务规模，为广州民众提供优质的出行体验，为自动驾驶出租车服务创造一个行业标杆，并继续引领自动驾驶出租车和自动驾驶卡车的商业化进程。”

小马智行联合创始人兼首席技术官楼天城表示：“ 将自动驾驶车辆纳入出租车的统一规范管理，证明政府政策和公众日益接受自动驾驶出租车作为一种日常交通方式，认可小马智行自动驾驶出租车的乘坐体验和技术稳定性。”

从2018年12月推出小马智行自动驾驶出租车应用，到在北京和广州两地进行自动驾驶出租车服务商业化，小马智行不断改进和升级自动驾驶出租车服务各方面的消费者体验。截至2022年4月中旬，小马智行的自动驾驶出租车服务已经完成了超过70万个订单，近80%的重复用户和99%的乘客在完成行程后给予积极评价——服务满意度达到4.9分（5分制）。

关于小马智行

领先的全球自动驾驶技术公司小马智行(“Pony.ai”)致力于自动驾驶的宏伟愿景。我们致力于为全世界带来安全、可持续和无障碍的出行方式。我们相信，自动驾驶技术可以使道路对旅行者更加安全。小马智行成立于2016年底，一直在全球快速扩展的运营站点中引领自动驾驶技术和服务的拓展。小马智行已与丰田、一汽、广汽等领先的OEM厂商建立合作关系。

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