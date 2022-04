Hisense doa dispositivos de alta qualidade ao Fundo de Doação do PARIS-SAINT-GERMAIN, tornando o mundo um lugar melhor através da caridade

QINGDAO, China--(BUSINESS WIRE)--Hisense, uma empresa líder em tecnologia a nível mundial, se tornou parceira internacional do Paris Saint-Germain em 2020. Desde então, tendo o benefício desta parceria, a Hisense ganhou muito reconhecimento e apoio dos consumidores e criou conexões emocionais mais fortes com fãs do futebol em todo o mundo. Como uma empresa socialmente responsável, a Hisense deu um passo adiante e elevou sua parceria ao doar vários dispositivos de alta tecnologia para programas sem fins lucrativos, se tornando patrono do Fundo de Doação do Paris Saint-Germain.

Hisense doou TVs para dar suporte total e estimular o desenvolvimento de jovens

A Hisense doou TVs ao Fundo de Doação do Paris Saint-Germain; estas TVs foram utilizadas na Cantine Solidaire organizada pelo Fundo de Doação do Paris Saint-Germain em março de 2022, onde 200 adolescentes foram recebidos no Parc des Princes. O evento teve foco em igualdade, esporte, cultura, mundo digital, cidadania e música, com almoço e atividades esportivas e de lazer bem como oficina de currículos para estudantes.

Sabrina Delannoy, Vice-Diretora do Fundo de Doação do Paris Saint-Germain, comentou sobre esta parceria: " Temos muita satisfação que as parcerias do clube estejam interessadas em nossos projetos e comprometidas em nos apoiar. Isto mostra que os membros da família Paris Saint-Germain compartilham nossos valores. A Hisense é um exemplo para que outros sigam, e esperamos continuar trabalhando juntos a longo prazo."

Hisense cumpre a responsabilidade social corporativa e visa criar um melhor mundo sustentável

Cédric Audebert, Vice-Presidente da Hisense na França, disse: " Como parceria do Paris Saint-Germain, estamos muito interessados nas iniciativas sociais do Fundo de Doação do Paris Saint-Germain. O esporte é um meio de compartilhar e expressar solidariedade, dois valores que são essenciais para nós. Nossa meta é demonstrar apoio irrestrito ao Fundo de Doação do Paris Saint-Germain, e pedimos a todas as empresas que venham se unir a nós."

A Hisense se dedica à caridade e ao desenvolvimento sustentável em todo o mundo, tendo doado muitos eletrodomésticos de alta tecnologia exclusivamente aos programas do Fundo de Doação do Paris Saint-Germain. Como parte da doação acima, a Hisense doou TVs ao "PSG HOLIDAYS", proporcionando melhores equipamentos para que as crianças tenham uma melhor experiência de treinamento. Além disto, a Hisense doou uma TV de tela grande ao programa 'Red & Blue School', fornecendo suporte a longo prazo e melhor ambiente para treinamento pós-escola.

A Hisense tem defendido o conceito orientado às pessoas, respaldando ativamente instituições de caridade, com foco na responsabilidade social e se esforçando por fazer novas contribuições ao desenvolvimento sustentável mundial.

