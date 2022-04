Hisense schenkt toonaangevende kwaliteitsapparatuur aan het PARIS-SAINT-GERMAIN Endowment Fund, om bij te dragen tot een betere wereld door middel van liefdadigheid

QINGDAO, China--(BUSINESS WIRE)--Hisense, een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf, is sinds 2020 wereldwijde partner van Paris Saint-Germain. Sindsdien heeft Hisense, mede dankzij deze samenwerking, veel erkenning en steun van consumenten gekregen en een sterkere band opgebouwd met voetbalfans over de hele wereld. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is Hisense een stap verder gegaan en heeft het bedrijf de samenwerking naar een hoger plan getild door diverse hi-tech apparaten te schenken aan non-profitprogramma's en toe te treden als begunstiger van het Paris Saint-Germain Endowment Fund.

Hisense heeft tv's geschonken om de ontwikkeling van jongeren zoveel mogelijk te ondersteunen en te bevorderen

Hisense heeft tv's geschonken aan het Paris Saint-Germain Endowment Fund. Deze tv's zijn gebruikt in de Cantine Solidaire, georganiseerd door het Paris Saint-Germain Endowment Fund in maart 2022, waarbij 200 tieners werden verwelkomd in het Parc des Princes. Het evenement was gericht op gelijkheid, sport, cultuur, de digitale wereld, burgerschap en muziek. De studenten werden getrakteerd op een lunch, sport- en vrijetijdsactiviteiten en een cv-workshop.

Sabrina Delannoy, adjunct-directeur van het Paris Saint-Germain Endowment Fund, zegt over deze samenwerking: “ Het verheugt ons dat de partners van de club geïnteresseerd zijn in onze projecten en ons willen steunen. Dit laat zien dat leden van de Paris Saint-Germain-familie onze waarden delen. Hisense is een voorbeeld voor anderen en we hopen ook op de lange termijn te kunnen blijven samenwerken.”

Hisense maakt zich sterk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en streeft naar een betere en duurzamere wereld

Cédric Audebert, vice-president van Hisense Frankrijk, zegt: “ Als partner van Paris Saint-Germain zijn we zeer geïnteresseerd in de sociale initiatieven van het Paris Saint-Germain Endowment Fund. Sport is een middel om solidariteit te bevorderen en in de praktijk te brengen, en dat is iets waar we heel veel waarde aan hechten. Ons doel is om blijvende steun te geven aan het Paris Saint-Germain Endowment Fund en we dringen er bij alle bedrijven op aan om zich bij ons aan te sluiten.”

Hisense zet zich wereldwijd in voor goede doelen en duurzame ontwikkeling en heeft een groot aantal high-tech huishoudelijke apparaten geschonken aan Paris Saint-Germain Endowment Fund-programma's. In het kader van de bovenstaande donatie heeft Hisense tv's geschonken voor PSG HOLIDAYS, waardoor kinderen konden beschikken over betere apparatuur voor een optimale onderwijservaring. Verder heeft Hisense een grootbeeld-tv geschonken voor het Red & Blue School-programma, compleet met langdurige ondersteuning, om een betere omgeving te kunnen scheppen voor naschools onderwijs.

Hisense maakt zich sterk voor een mensgerichte benadering, geeft actieve ondersteuning aan liefdadigheidsinstellingen, richt zich op sociale verantwoordelijkheid en streeft ernaar nieuwe bijdragen te leveren aan wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.