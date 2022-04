La Fondazione ORIGYN stringe una partnership con la UEFA Foundation for Children per lanciare ‘NFTs for Good’ sul mercato Impossible Things

NEUCHÂTEL, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--La fondazione svizzera no profit ORIGYN, che opera per identificare, autenticare e liberare i poteri della titolarità di oggetti di valore, ha annunciato la sigla di un accordo con la UEFA Foundation for Children finalizzato alla creazione di una scelta unica di pezzi da collezione e NFT che avvantaggia direttamente la missione della UEFA Foundation – mettere a disposizione fondi per i diritti dei bambini in aree quali la salute, l’istruzione e l’integrazione.

ORIGYN e la UEFA Foundation for Children creeranno un componente essenziale dell’iniziativa ‘NFTs for Good’ di ORIGYN: una raccolta limitata di pezzi da collezione fisici unici – come una delle monete lanciate in aria per la scelta della metà campo nella finale europea UEFA 2020 tra l’Inghilterra e l’Italia – per ciascuno dei quali sarà creato un corrispondente gemello digitale.

“Siamo molto lieti di collaborare con ORIGYN per portare questi oggetti importanti sulla scena mondiale e a beneficio della UEFA Foundation for Children”, commenta Urs Kluser, Segretario generale di quest’ultima. “Condividiamo una visione congiunta – utilizzare le tecnologie di nuove generazione, come quella degli NFT, per raccogliere fondi per i bambini e i cittadini del mondo in tutti i continenti. Non c’è alcuna missione collettiva migliore”.

ORIGYN è la sola piattaforma che collega un certificato digitale ai pezzi da collezione e manufatti fisici più preziosi al mondo. Questi gemelli digitali sono non fungibili, unici e, in molti casi, collegati a un corrispondente oggetto fisico. L’iconica moneta sarà coniata da ORIGYN in un NFT gemello digitale e messa all’asta insieme alla moneta fisica nel secondo trimestre del 2022, insieme ad altri rari pezzi da collezione della UEFA Foundation for Children.

“Siamo straordinariamente fortunati ad avere stretto una partnership con una fondazione che condivide la passione di aiutare i bambini di tutto il mondo. Gli NFT rappresentano una tecnologia globale e dovrebbero avvantaggiare tutti”, aggiunge Daniel Haudenschild, Ceo di ORIGYN Enterprise.

Questa serie di pezzi da collezione sportivi unici della UEFA Foundation for Children, oltre ai corrispondenti NFT gemelli digitali, saranno presenti esclusivamente su Impossible Things (“Cose impossibili”), il mercato consumer basato sulla tecnologia ORIGYN che permetterà ai collezionisti di acquistare, vendere e conoscere pezzi da collezione unici e autenticati.

Il mercato Impossible Things sarà lanciato nel secondo trimestre del 2022 con un Impossible Pass, che dà ai titolari accesso prioritario a tutti i pezzi della collezione limitata che saranno presenti sul mercato.

“Sfruttando la tecnologia proprietaria di ORIGYN e la sua esclusiva piattaforma intuitiva in Impossible Things saremo in grado di sostenere cause quali la UEFA Foundation for Children nonché collezionisti e investitori che richiedono l’autenticità degli oggetti che acquistano e delle culture nelle quali sono stati creati”, conclude Tom Flanagan, Direttore generale ORIGYN Collectibles.

Informazioni sulla Fondazione ORIGYN

La fondazione svizzera no profit ORIGYN utilizza tecnologie intelligenti – visione artificiale e IA – su una sistema di computing decentralizzato per identificare, autenticare e liberare i poteri della titolarità di oggetti di valore. Prima piattaforma di certificazione digitale sull’Internet Computer (IC), ORIGYN e i suoi verticali generano nuove forme di valore per alcune delle più grandi classi di beni nel settore consumer al mondo – opere artistiche, pezzi da collezione, media digitali e beni di lusso. Costituita a Neuchâtel, Svizzera a ottobre del 2020, ORIGYN opera nei principali hub blockchain e tecnologici di tutto il mondo. Si prevede che il suo token di utilità, OGY, potrà essere contrattato pubblicamente nel secondo trimestre del 2022. Per maggiori informazioni visitare origyn.ch.

Fondazione ORIGYN: sito web Twitter Telegram LinkedIn Facebook Medium Instagram

Per ulteriori informazioni su Impossible Things, visitare qui.

Informazioni sulla UEFA Foundation for Children

La UEFA Foundation for Children opera per aiutare i bambini e difenderne i diritti, per esempio tramite lo sport, come il calcio. Offre sostegno in varie aree – salute, istruzione, accesso allo sport, sviluppo personale, integrazione delle minoranze e idoneità al lavoro. Ente di servizio pubblico ai sensi della legge svizzera, è stata costituita e ha iniziato l’attività il 24 aprile 2015. Attualmente investe in 180 progetti e sinora ha finanziato oltre 400 progetti in 130 paesi del mondo. Fin dalla sua creazione più di 1,8 milioni di bambini hanno già beneficiato dell’operato della fondazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.