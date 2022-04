ORIGYN Foundation werkt samen met The UEFA Foundation for Children om 'NFTs for Good' op de Impossible Things-marktplaats te brengen

NEUCHÂTEL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--De ORIGYN Foundation, de Zwitserse non-profitstichting die zich inzet voor het identificeren, authenticeren en ontsluiten van eigendomsrechten voor waardevolle objecten, heeft een samenwerking aangekondigd met The UEFA Foundation for Children. ORIGYN en The UEFA Foundation for Children zullen samenwerken om een unieke selectie verzamelobjecten en NFT's te creëren die rechtstreeks ten goede komt aan de missie van de stichting om kinderrechten te financieren op gebieden zoals gezondheid, onderwijs en integratie.

Als een belangrijk onderdeel van het 'NFTs for Good'-initiatief van ORIGYN zullen ORIGYN en The UEFA Foundation for Children een beperkte verzameling fysieke verzamelobjecten creëren. Er wordt een bijbehorende digitale tweeling gemaakt voor elk van de unieke memorabilia, waaronder een van de toss-munten die hebben bijgedragen aan het bepalen van het resultaat van de UEFA EURO 2020-finale tussen Engeland en Italië.

"We zijn verheugd om samen te werken met ORIGYN om deze belangrijke items op het wereldtoneel te brengen, ten behoeve van The UEFA Foundation for Children," aldus Urs Kluser, secretaris-generaal van The UEFA Foundation for Children. “We delen de gezamenlijke visie om gebruik te maken van technologie van de volgende generatie, zoals NFT's, om geld in te zamelen voor kinderen en wereldburgers over de hele wereld. Een betere collectieve missie is er niet.”

ORIGYN is het enige platform dat het digitale certificaat koppelt aan 's werelds meest waardevolle fysieke artefacten en verzamelobjecten. Deze digitale tweelingen zijn niet-fungibel, uniek en in veel gevallen gekoppeld aan een bijbehorend fysiek object. De iconische munt zal door ORIGYN worden geslagen in een digitale NFT-tweeling en samen met de fysieke munt worden geveild in het tweede kwartaal van 2022, samen met andere zeldzame verzamelobjecten van de stichting.

“We hebben het ongelofelijke geluk samen te werken met een stichting die een passie deelt voor het helpen van kinderen over de hele wereld. NFT's zijn een wereldwijde technologie en zouden iedereen ten goede moeten komen," stelde Daniel Haudenschild, CEO van ORIGYN Enterprise.

Deze serie unieke sportverzamelobjecten van The UEFA Foundation for Children, evenals hun bijbehorende digitale NFT-tweelingen, zullen exclusief verschijnen op de door ORIGYN mogelijk gemaakte consumentenmarkt, Impossible Things. Met Impossible Things kunnen verzamelaars unieke en geauthenticeerde verzamelobjecten kopen, verkopen en ervaren.

De Impossible Things-marktplaats wordt in het tweede kwartaal van 2022 gelanceerd met een Impossible Pass, waarmee houders voorrang krijgen bij alle drops van beperkte collecties die op de markt verschijnen.

"Door gebruik te maken van de bedrijfseigen technologie van ORIGYN en het unieke consumentvriendelijke platform op Impossible Things kunnen we doelen zoals The UEFA Foundation for Children ondersteunen, evenals verzamelaars en investeerders die authenticiteit eisen van de goederen die ze kopen en van de daarbij bijbehoerende culturen," verklaarde Tom Flanagan, Managing Director van ORIGYN Collectibles.

Over de ORIGYN Foundation:

De Zwitserse non-profitstichting ORIGYN gebruikt intelligente technologieën, waaronder computervisie en kunstmatige intelligentie, op gedecentraliseerde computers om de eigendomsrechten van waardevolle objecten te identificeren, te authenticeren en te ontsluiten. Als het eerste digitale certificeringsplatform dat is gebouwd op de internetcomputer (IC), genereren ORIGYN en zijn verticale markten nieuwe vormen van waarde voor enkele van de grootste consumentenactivaklassen ter wereld, waaronder kunst, verzamelobjecten, digitale media en luxegoederen. ORIGYN, opgericht in Neuchâtel, Zwitserland in oktober 2020, is wereldwijd actief in belangrijke technologie- en blockchain-hubs over de hele wereld. De utility-token van de stichting, OGY, zal in het tweede kwartaal van 2022 openbaar verhandelbaar worden. Ga voor meer informatie naar origyn.ch.

ORIGYN Foundation: Website Twitter Telegram LinkedIn Facebook Medium Instagram

Ga hier naartoe voor meer informatie over Impossible Things.

Over The UEFA Foundation for Children:

The UEFA Foundation for Children heeft als doel kinderen te helpen en op te komen voor hun rechten, bijvoorbeeld door middel van sport en voetbal. Het biedt ondersteuning op het gebied van gezondheid, onderwijs, toegang tot sport, persoonlijke ontwikkeling, integratie van minderheden en inzetbaarheid. De stichting, een instelling van openbaar nut naar Zwitsers recht, werd opgericht en begon haar activiteiten op 24 april 2015. De stichting investeert momenteel in 180 projecten en heeft tot nu toe meer dan 400 projecten gefinancierd in 130 landen wereldwijd. Sinds de oprichting hebben al meer dan 1,8 miljoen kinderen geprofiteerd van het werk van de stichting.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.