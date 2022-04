ORIGYN Foundation s'associe à la Fondation UEFA pour l'enfance et lance « NFTs for Good » sur le marché Impossible Things

NEUCHÂTEL, Suisse--(BUSINESS WIRE)--ORIGYN Foundation, fondation suisse à but non lucratif dédiée à l'identification, l'authentification et le déblocage des pouvoirs de propriété des objets de valeur, a annoncé un partenariat avec la Fondation UEFA pour l'enfance. ORIGYN et la Fondation UEFA pour l'enfance s'associeront pour créer un choix unique d'objets de collection et de NFT qui profitera directement à la mission de la Fondation, à savoir financer les droits de l'enfant dans des domaines tels que la santé, l'éducation et l'intégration.

En tant qu'élément essentiel de l'initiative « NFTs for Good » d'ORIGYN, ORIGYN et la Fondation UEFA pour l'enfance vont créer une collection limitée d'objets physiques de collection. Un jumeau numérique équivalent sera créé pour chacun de ces objets de collection uniques, notamment l'une des pièces de monnaie qui a servi à définir le résultat de la finale de l'UEFA EURO 2020 entre l'Angleterre et l'Italie.

« Nous sommes très heureux de nous associer à ORIGYN pour présenter ces objets majeurs sur la scène mondiale, au profit de la Fondation UEFA pour l'enfance », a déclaré Urs Kluser, Secrétaire général de la Fondation. « Nous partageons une vision commune qui consiste à utiliser la technologie de nouvelle génération comme celle des NFT dans le but de lever des fonds pour les enfants et les citoyens du monde sur toute la planète. Il n'existe pas de meilleure mission commune ».

ORIGYN est la seule plateforme qui lie le certificat numérique aux objets physiques et de collection les plus précieux au monde. Ces jumeaux numériques sont non fongibles, uniques et, très souvent, liés à un objet physique équivalent. La pièce emblématique sera frappée par ORIGYN sur son jumeau numérique NFT et la pièce physique sera vendue aux enchères dans le courant du deuxième trimestre 2022, ainsi que d'autres objets rares de collection appartenant à la Fondation.

« Nous avons la chance incroyable de nous être associés à une fondation qui partage la même passion pour l'aide à l'enfance dans le monde entier. Les NFT sont une technologie mondiale et tout le monde devrait pouvoir en profiter », a déclaré Daniel Haudenschild, CEO d'ORIGYN Enterprise.

Cette série d'objets sportifs de collection uniques de la Fondation UEFA pour l'enfance, ainsi que leurs jumeaux numériques équivalents, apparaîtront exclusivement sur le marché grand public dynamisé par ORIGYN, Impossible Things. Impossible Things permettra aux collectionneurs d'acheter, de vendre et de découvrir des objets de collection uniques et authentiques.

Le marché Impossible Things sera lancé dans le courant du deuxième trimestre 2022 parallèlement à un Impossible Pass, qui donnera aux détenteurs un accès prioritaire à toutes les collections limitées qui apparaîtront sur ce marché.

« L'exploitation de la technologie exclusive d'ORIGYN et de la plateforme unique et conviviale Impossible Things nous permet de soutenir des causes comme celle de la Fondation UEFA pour l'enfance, ainsi que des collectionneurs et des investisseurs qui exigent l'authenticité des biens achetés et de leur environnement culturel », a déclaré Tom Flanagan, directeur général d'ORIGYN Collectibles.

À propos d’ORIGYN Foundation :

La fondation suisse à but non lucratif ORIGYN utilise des technologies intelligentes, notamment la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle, en informatique décentralisée pour identifier, authentifier et déverrouiller les pouvoirs de propriété des objets de valeur. En tant que première plateforme de certification numérique développée sur la crypto Internet Computer (IC), ORIGYN et ses verticaux génèrent de nouvelles formes de valeur pour quelques-unes des plus grandes catégories d'actifs basé sur la consommation dans le monde, notamment l'art, les objets de collection, les médias numériques et les produits de luxe. Fondée à Neuchâtel, en Suisse, en octobre 2020, ORIGYN opère dans les principaux hubs technologiques internationaux et la blockchain du monde entier. Le jeton utilitaire de la Fondation, OGY, devrait devenir officiellement négociable dans le courant du deuxième trimestre 2022. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web origyn.ch.

Pour de plus amples informations à propos d'Impossible Things, veuillez cliquer ici.

À propos de la Fondation UEFA pour l'enfance :

La Fondation UEFA pour l'enfance a pour objectif d'aider les enfants et de défendre leurs droits, en passant notamment par le sport et le football. Elle apporte son soutien dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès au sport, du développement personnel, de l'intégration des minorités et de l'employabilité. La Fondation, un organisme d'utilité publique régi par le droit suisse, a été créée et a démarré ses activités le 24 avril 2015. La Fondation investit actuellement dans 180 projets et en a financé jusqu'à présent plus de 400 dans 130 pays à travers le monde. Plus de 1,8 million d'enfants ont déjà bénéficié de l'œuvre de la Fondation depuis sa création.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.