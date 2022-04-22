Elliptic Labs扩展与联想的合作协议，未来将合作更多笔记本电脑项目

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球AI软件公司、AI Virtual Smart Sensors™领域的世界领导者Elliptic Labs(EuroNext Growth: ELABS.OL)宣布，与全球最大的PC制造商联想™ 签署软件拓展协议。该协议表明联想将持续采用Elliptic Labs AI虚拟智能传感器平台™的坚定态度，计划未来在更多的笔记本电脑型号上扩展集成使用纯软件的AI Virtual Presence Sensor™，将人体检测功能引入到其更多的笔记本电脑产品组合中去。

Elliptic Labs的 AI Virtual Smart Sensor Platform™使用专利算法、专有机器学习（ML)工具和传感器融合来打造如可扩展至数十亿设备上的人体检测这样的全新功能。这些虚拟传感器目前正扩展到PC行业，并以其独特的优势着眼于成为整个PC行业人体检测功能的黄金标准。

“我们正在打造更智能、更安全、更环保的全新一代设备。随着与联想再次合作，我们的 AI Virtual Smart Sensor平台的优秀的可拓展性、低功耗以及性价比得到了充分证明。”Elliptic Labs首席执行官 Laila Danielsen女士表示，“多个垂直领域的数亿台设备上已经搭载了我们的软件，我们很高兴能将我们纯软件的虚拟传感器引入巨大的PC市场，进一步扩张我们的影响力。”

联想 IDG 商业产品中心副总裁兼首席技术官 Luis Hernandez 表示：“发展联想与 Elliptic Labs 的关系对我们提升用户体验、能源效率和安全性的长期目标具有重要意义。 联想已经进行了重大投资并承诺通过更智能的技术创新来保持我们的领导地位，这些创新使客户在最新的工作现实中受益。 我们相信Elliptic Labs是联想实现这些目标的重要合作伙伴。”

Elliptic Labs的 AI Virtual Presence Sensor™会在用户离开时自动关闭笔记本电脑的显示屏并使系统进入休眠状态。如果设备没有搭载此类检测功能，笔记本电脑就会一直保持开机状态，从而消化并降低电池寿命和电力，并且使设备易受到未经许可的访问。目前人体检测功能仅作为高端笔记本电脑的核心技术。然而，Elliptic Labs的 AI Virtual Sensor 无需额外的硬件传感器便可提供强大的人体存在检测功能。Elliptic Labs的纯软件解决方案可降低设备成本并消除采购风险。这使得PC制造商们能在更多的全系笔记本电脑上搭载人体存在检测功能。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机, 笔记本电脑, 物联网和汽车市场的国际企业. 公司成立于2006年, 衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构. 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法, 提供直观的3D无接触手势交互, 接近感应和存在检测功能. 其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的, 生态友好的纯软件传感器, 并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件, 超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司. 公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国, 中国, 韩国, 中国台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发, 归属公司专有.

AI Virtual Smart Sensors, AI Virtual Proximity Sensor, 和AI Virtual Smart Sensor Platform是Elliptic Labs的商标. 所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责.