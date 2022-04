RIYADH, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Standard & Poor’s Global Rating Agency heeft Tawuniya Insurance Company een “A-” rating en vooruitzichten “stable” toegekend, wat een van de hoogste financiële ratings is onder de verzekeringsmaatschappijen in het Koninkrijk Saoedi-Arabië Arabië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Deze rating weerspiegelt de verbeterende financiële prestaties van Tawuniya gedurende de laatste drie opeenvolgende jaren van 2019 tot 2021, zoals weergegeven in het S&P-rapport. In 2021 behaalde Tawuniya positieve resultaten, waaronder een groei van 13% in vergelijking met vorig jaar in GWP tot 10,2 miljard Saoedische riyals, en dienovereenkomstig een toename van het marktaandeel van het bedrijf tot 25%. Het totale vermogen was 14,6 miljard Saoedische riyals, het totale eigen vermogen was 2,1 miljard Saoedische riyal en de nettowinst vóór Zakat was 350 miljoen Saoedische riyal, evenals de netto-investeringsinkomsten van 302,8 Saoedische miljoen riyals.

