L&T Technology Services remporte un contrat de mobilité aérienne électrique de plus de 100 millions de dollars auprès de Jaunt Air Mobility

Martin Peryea, CEO (left) of Jaunt Air Mobility signs an agreement with Amit Chadha, CEO & MD of LTTS (right)

Martin Peryea, CEO (left) of Jaunt Air Mobility signs an agreement with Amit Chadha, CEO & MD of LTTS (right)

BANGALORE, Inde, MONTRÉAL et DALLAS--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), société de services d’ingénierie pure-play de premier plan à l’échelle mondiale, a remporté un contrat pluriannuel de mobilité aérienne électrique de plus de 100 millions de dollars auprès de Jaunt Air Mobility (Jaunt). Dans le cadre de ce contrat, LTTS ouvrira un centre d’ingénierie et de R&D dans la province du Québec pour le fabricant d’avions électriques de nouvelle génération, afin de fournir des services d’ingénierie au taxi aérien eVTOL (à décollage et atterrissage verticaux électriques), Jaunt Journey.

Sous la tutelle de la division Mobilité aérienne urbaine (Urban Air Mobility, UAM) de Jaunt, LTTS fournira des services d’ingénierie mondiaux pour soutenir et bâtir le Jaunt Journey. Ensemble, ceux-ci engloberont plusieurs domaines technologiques tels que le système de distribution électrique, la gestion des données aériennes, le système d’affichage dans le cockpit, le système de contrôle des vols, la gestion de la batterie, l’électrification, l’électronique de puissance, la conception structurelle, l’analyse des contraintes, les tests, la certification et l’ingénierie de fabrication.

Jaunt déploie une nouvelle génération d’avions durables pour répondre à la demande croissance concernant des déplacements urbains et régionaux plus rapides. Le Jaunt Journey décolle comme un hélicoptère et se transforme en vol comme un avion à voilure fixe, en utilisant la technologie brevetée Slowed-Rotor Compound. Ces nouveaux taxis aériens permettront de parcourir plus de 110 km dans les airs en 25 minutes ou moins, en proposant des coûts de déplacement abordables pour le public. Le Jaunt Journey, avion monopilote, transportera quatre passagers. Le véhicule offrira mobilité aérienne urbaine, livraison de marchandises, missions militaires et transport médical.

Martin Peryea, PDG et directeur technologique de Jaunt, a déclaré : « Chez Jaunt, notre vision consiste à inaugurer une gamme de trajets urbains en avion de nouvelle génération, qui soit à la fois rapides, sécurisés et pratiques. Ce nouvel avion écologique et durable permettra de réduire les émissions de carbone à travers le monde. Stratégiquement, nous continuons de développer nos partenariats de première catégorie, nous considérons LTTS comme un partenaire technique idéal, et nous sommes convaincus ensemble de pouvoir pousser la commercialisation à grande échelle. »

Eric Côté, président de Jaunt Air Mobility Canada, a déclaré : « La proposition de stratégie Green Aerospace créée par les gouvernements fédéraux et provinciaux est l’occasion idéale pour LTTS et Jaunt d’offrir un support technique de bout en bout en matière d’analyse et de certification de conception structurelle, pour développer l’avion VTOL 100 % électrique Jaunt Journey. LTTS a l’habitude de travailler au Canada, et apprécie le potentiel de cet environnement favorable. »

Amit Chadha, président-directeur général de L&T Technology Services, a commenté : « Ce contrat constitue une étape majeure pour l’équipe de LTTS, compte tenu des opportunités considérables s’ouvrant dans le domaine de la mobilité aérienne urbaine et des services de drone, qui constituent des alternatives à la mobilité terrestre de plus en plus encombrée dans les villes. LTTS est expérimentée depuis plus de dix ans dans le développement de solutions d’ingénierie haute performance destinées aux secteurs mondiaux de l’aérospatiale et de la défense, et a accompagné plusieurs programmes de défense critiques dans le passé. Nous pensons que ce programme définira un modèle de référence pour les futurs projets de mobilité aérienne urbaine, et notre équipe est ravie de tirer parti de cet important engagement aux côtés de Jaunt, avec pour objectif ultime de rendre les trajets urbains plus sûrs, plus écologiques, plus efficaces et plus fiables. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie, la recherche et le développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d’essais tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle est composée de 69 entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 mars 2022, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 20 800 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 89 laboratoires d’innovation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.ltts.com

À propos de Jaunt Air Mobility LLC

Jaunt Air Mobility LLC est une entreprise aérospatiale transformatrice basée à Dallas, au Texas, qui exerce ses activités de conception et de fabrication à Montréal, au Canada. Jaunt fabrique le meilleur de la prochaine génération d’avions électriques à décollage et à atterrissage verticaux (eVTOL), ainsi que des avions électriques hybrides VTOL permettant aux individus d’effectuer des déplacements plus rapidement et facilitant la livraison des colis dans les zones urbaines. Jaunt est le leader mondial dans le domaine de la technologie Slowed-Rotor Compound (SRC). Le modèle Jaunt Journey est le premier avion au monde alliant les capacités de vol d’un hélicoptère et d’un aéronef à voilure fixe. Travaillant aux côtés de ses partenaires en aviation de première catégorie afin d’élaborer le modèle Journey, Jaunt a l’intention de collaborer avec des opérateurs à l’échelle mondiale, afin de fournir ce nouveau moyen de transport. Jaunt propose l’avion le plus sûr, le plus silencieux, le plus confortable et le plus efficace au plan opérationnel, avec une empreinte carbone nulle. Pour en savoir plus, consultez www.jauntairmobility.com.

Le 10 mars 2022, Jaunt est devenue une filiale en pleine propriété d’AIRO Group Holdings, Inc. (AIRO Group). AIRO Group rassemblera des décennies de technologie de pointe avec les sociétés de son groupe, afin de fournir les meilleurs produits et services de leur catégorie, ayant la capacité unique de s’adresser à un large éventail de marchés de l’aérospatiale. AIRO Group exploite des technologies qui couvrent les systèmes de données, la livraison de colis de réapprovisionnement, la formation aérospatiale militaire, les systèmes d’avions militaires et commerciaux avec ou sans pilote et les technologies avioniques. Retrouvez la société à l’adresse https://theairogroup.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.