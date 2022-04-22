穿著、回收、生物分解：彪馬RE:SUEDE實驗開始分發500雙運動鞋

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在收到對其生物分解專案的強烈興趣後，運動用品公司彪馬(PUMA)開始向德國的參與者分發500雙實驗性RE:SUEDE運動鞋。

藉由RE:SUEDE實驗，彪馬將測試能否生產出最具代表性的SUEDE運動鞋的可生物分解版本。參與者將穿著RE:SUEDE半年，然後歸還給彪馬。之後，彪馬公司將穿過的RE:SUEDE鞋送到荷蘭工業堆肥專家Ortessa那裡，由Ortessa分析運動鞋能否在可控的工業環境中完成生物分解。

彪馬全球創意總監Heiko Desens表示：「我們收到的實驗申請是我們所能提供的RE:SUEDE運動鞋數量的若干倍，這表示人們對永續發展主題有極大興趣，對此我們感到非常振奮。作為實驗的一部分，我們還將從參與者處收集關於運動鞋舒適性和耐用性的回饋。如果實驗成功，這些回饋有助於我們設計運動鞋的未來版本。」

作為這項專案的一部分，彪馬的全球品牌大使，如模特兒、女演員兼社運人士卡拉·迪瓦伊(Cara Delevingne)_，也將測試RE:SUEDE運動鞋。

RE:SUEDE採用Zeology鞣製麂皮、可生物分解熱塑性彈性體和大麻纖維等材料製成。與彪馬評估的其他可生物分解材料相比，這些材料能保證穿著更加舒適。

RE:SUEDE實驗是彪馬循環實驗室(Circular Lab)推出的首個專案。「循環實驗室」是彪馬的創新中心，聚集了彪馬從事循環性計畫的永續發展和設計專家。最近推出的RE:JERSEY專案也是「循環實驗」的一部分，彪馬在該項專案中對創新的服裝回收過程進行試驗。

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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