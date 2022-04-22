穿着、回收、可降解：彪马RE:SUEDE实验开始分发500双运动鞋

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--体育用品公司彪马(PUMA)在收到对其生物降解项目的强烈兴趣后，开始向德国的参与者分发500双实验性RE:SUEDE运动鞋。

通过RE:SUEDE实验，彪马将测试能否生产出最具标志性的SUEDE运动鞋的可生物降解版本。参与者将穿着RE:SUEDE半年，然后将其归还给彪马。之后，彪马公司将穿过的RE:SUEDE鞋送到荷兰工业堆肥专家Ortessa那里，由Ortessa分析运动鞋能否在可控的工业环境中完成生物降解。

彪马全球创意总监Heiko Desens表示：“ 我们收到的实验申请是我们所能提供的RE:SUEDE运动鞋数量的若干倍，这表明人们对可持续发展主题有着极大兴趣，对此我们感到非常振奋。作为实验的一部分，我们还将从参与者处收集关于运动鞋舒适性和耐用性的反馈。如果实验成功，这些反馈有助于我们设计运动鞋的未来版本。”

作为这个项目的一部分，彪马的全球品牌大使，如模特、女演员兼活动家卡拉·迪瓦伊(Cara Delevingne)_，也将测试RE:SUEDE运动鞋。

RE:SUEDE采用Zeology鞣制麂皮、可降解热塑性弹性体和大麻纤维等材料制成。与彪马评估的其他可生物降解材料相比，这些材料能保证穿着更加舒适。

RE:SUEDE实验是彪马循环实验室(Circular Lab)推出的首个项目。“循环实验室”作为彪马的创新中心，汇集了彪马循环性项目的可持续发展和设计专家。最近推出的RE:JERSEY项目也是“循环实验室”的组成部分，彪马在该项目中对一种创新的服装回收过程进行试验。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70年多来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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