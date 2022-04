Sports company PUMA has started to distribute 500 pairs of its experimental RE:SUEDE sneaker. PUMA’s global brand ambassadors, such as model, actress and activist Cara Delevingne, will also test the RE:SUEDE as part of this project. (Photo: Business Wire)

With the RE:SUEDE experiment, PUMA will test whether it can make a biodegradable version of its most iconic shoe, the SUEDE.

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Sportbedrijf PUMA is begonnen met het distribueren van 500 paar van zijn experimentele RE:SUEDE-sneaker aan deelnemers in Duitsland na grote belangstelling voor dit biologische afbreekbaarheidsproject.

Met het RE:SUEDE-experiment zal PUMA testen of het een biologisch afbreekbare versie kan maken van zijn meest iconische schoen, de SUEDE. De deelnemers dragen de RE:SUEDE een half jaar voordat ze hun paren terugbrengen naar PUMA. Het bedrijf stuurt de versleten RE:SUEDES vervolgens naar industrieel composteringsexpert Ortessa in Nederland, die zal analyseren of de sneakers biologisch kunnen worden afgebroken in een gecontroleerde, industriële omgeving.

“ We zijn verheugd dat we vele malen meer verzoeken hebben ontvangen voor het RE:SUEDE-experiment dan dat we paren beschikbaar hadden, wat aantoont dat er een grote interesse is in duurzaamheidsonderwerpen”, zegt Heiko Desens, Global Creative Director bij PUMA. “ Als onderdeel van het experiment zullen we ook feedback van deelnemers verzamelen over het comfort en de duurzaamheid van de sneakers, wat ons zal helpen toekomstige versies van de schoen te ontwerpen, als het experiment succesvol is.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.