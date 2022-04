SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--UserTesting (NYSE: USER), een leider in op video gebaseerd menselijk inzicht, heeft vandaag nieuwe testsjablonen aangekondigd voor het UserTesting® Human Insight Platform waarmee bedrijven die zich richten op of geïnteresseerd zijn in duurzaamheid snel feedback kunnen krijgen van hun doelgroepen via aanpasbare, kant-en-klare testplansjablonen. Naarmate consumenten meer gefocust raken op duurzame cultuur en producten, werken bedrijven eraan om aan die eisen te voldoen om concurrerend te blijven. Voor bedrijven die nieuw zijn op het gebied van duurzaamheid of bedrijven die gebaseerd zijn op milieubewuste aanbiedingen, helpen de nieuwe testsjablonen van UserTesting om een volledig beeld te krijgen van de behoeften en verwachtingen van hun klanten, zodat ze de beste milieubewuste producten, merken of ervaringen in hun klasse kunnen leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.