Twee pan-Europese projecten hebben samengewerkt om emissievrije waterstoftaxi's en een nieuw waterstoftankstation naar de Deense hoofdstad te brengen.

De projecten ZEFER (Zero Emission taxi Fleets for European Rollout) en H2ME2 (Hydrogen Mobility Europe), beide gefinancierd door Europe’s Clean Hydrogen Partnership1, hebben samen met het app-gebaseerde taxibedrijf DRIVR 100 waterstoftaxi’s in Kopenhagen ingezet. De Toyota Mirais rijdt op groene waterstof uit hernieuwbare energie, na de installatie en opening van een nieuw waterstoftankstation (HRS) in de stad.

Deze nieuwste inzet van taxi’s betekent dat het bredere ZEFER-project zijn volledige aanvulling van 180 FCEV’s heeft bereikt in hoogbenutte, captive vloten in heel Europa met implementaties in drie hoofdsteden (Parijs, Londen en Kopenhagen). De taxi-inzet in Kopenhagen vormt een aanvulling op 60 taxi’s die eerder werden ingezet voor Hype by STEP in Parijs, en 60 andere personenauto’s in Londen die werden ingezet tussen het particuliere verhuurbedrijf Green Tomato Cars (50) en de Metropolitan Police (10).

