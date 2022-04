Pernod Ricard devient partenaire de la Fondation Ellen MacArthur et renforce ses engagements en matière de réduction des déchets avec des collaborations et innovations autour de la conception circulaire

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Communiqué – le 21 avril 2022

Déjà signataire depuis 2018 de l’Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques, Pernod Ricard (Paris:RI) annonce, en amont de la journée de Journée de la Terre, être désormais partenaire de la Fondation Ellen MacArthur. Cette action témoigne de la volonté du Groupe d’œuvrer en faveur de l’économie circulaire en collaborant avec un important réseau réunissant entreprises, décideurs, universitaires, innovateurs et leaders d’opinion du monde entier.

Pernod Ricard s’engage à réduire les déchets à chaque étape de sa chaîne de valeur, en imaginant, produisant et proposant ses produits et expériences de manière à optimiser son utilisation des ressources naturelles. Dans le cadre de sa feuille de route RSE 2030, « Préserver pour partager » (Good Times from a Good Place), le Groupe s’est fixé des objectifs ambitieux qui ont permis de réaliser d’importantes avancées ces derniers mois.

100 % des emballages et produits promotionnels appelés à être recyclables, réutilisables ou compostables d’ici 2025

Pour stimuler l’innovation à l’échelle du Groupe, Pernod Ricard s’est doté de nouvelles lignes directrices pour l’ensemble de ses 70 filiales concernant les emballages et les produits promotionnels. Elles précisent désormais les matériaux proscrits et ceux qui sont autorisés pour les remplacer. En 2021, Pernod Ricard est parvenu à éliminer tout plastique à usage unique de ses produits promotionnels, soit quatre ans avant la date prévue, tandis que ses marques emblématiques Beefeater et Ballantine’s ont supprimé le plastique des bouchons et/ou des étiquettes de leurs bouteilles.

Cinq nouveaux modèles de distribution circulaire pour les vins et spiritueux testés d’ici 2030

Le Groupe cherche également à réduire et à terme éliminer les déchets et à limiter les émissions de carbone en testant de nouveaux modèles de distribution. En mars dernier, Pernod Ricard Asia a ainsi intégré un programme pilote de distribution en circuit fermé visant à réduire les déchets et émissions de CO 2 dans les bars de Hong Kong et de Singapour, en partenariat avec ecoSPIRITS. Les marques Absolut, Beefeater et Havana Club seront transportés en vrac et livrés aux bars par conteneurs en verre de 4,5 litres d’ecoSPIRITS, appelés ecoTOTES. Une fois vides, ces derniers seront renvoyés à l’ecoPLANT pour y être de nouveau remplis.

Vanessa Wright, Chief Sustainability Officer de Pernod Ricard, a déclaré : « Nous nous engageons à minimiser les déchets et à réduire notre empreinte carbone à chaque étape de notre chaîne de valeur, dans l’optique d’une trajectoire zéro carbone d’ici 2050. Fidèles à notre mission de Créateurs de Convivialité, nous sommes convaincus que c’est par la collaboration que nous atteindrons cet objectif, et sommes donc ravis de nous associer à la Fondation Ellen MacArthur. Nous sommes impatients de nouer des collaborations étroites avec ce réseau d’experts pour accélérer la transition vers une économie plus circulaire.»

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 824 millions d’euros en 2020/21. Le Groupe, qui possède 16 des 100 premières marques mondiales de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur avec plus de 240 marques premiums distribuées dans plus de 160 marchés. Le portefeuille de Pernod Ricard comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Campo Viejo, Mumm Sparkling et Kenwood, ou encore différents crus néo-zélandais. La stratégie de long terme de Pernod Ricard se concentre sur l’investissement dans une croissance durable et profitable pour toutes les parties prenantes du Groupe, en restant fidèle à ses valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneurial, la confiance mutuelle et l’éthique. L’organisation décentralisée de Pernod Ricard permet à ses 18 500 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de leur mission, celle d’être des « Créateurs de Convivialité ». La feuille de route RSE 2030 du Groupe, « Préserver pour partager », est intégrée dans toutes ses activités, du terroir au comptoir, et Pernod Ricard est membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

La Fondation Ellen MacArthur est une organisation internationale à but non lucratif qui se donne pour mission d’accélérer la transition vers l'économie circulaire, afin de relever certains des plus grands défis de notre époque : changement climatique, déclin de la biodiversité, gestion des déchets et lutte contre la pollution. La Fondation fédère un réseau de décideurs issus des secteurs privé et public, ainsi que du monde universitaire, qui ont pour volonté de renforcer les compétences et d’explorer les possibilités de collaboration. Leur objectif est de concevoir et de mettre en œuvre des initiatives et des solutions permettant de favoriser l’économie circulaire. Faisant de plus en plus fréquemment appel aux énergies renouvelables, l'économie circulaire repose sur les principes suivants : élimination des déchets, revalorisation des produits et des matériaux, régénération des écosystèmes… afin de protéger l’environnement et la société, tout en pérennisant l’activité des entreprises. Elle coopère avec ses partenaires internationaux (Danone, Google, H&M Group, Intesa Sanpaolo, Philips, Renault, Solvay, Unilever, SUN, MAVA, People’s Postcode Lottery (GB)) et un vaste réseau (entreprises, universités, innovateurs émergents, gouvernements, villes et organismes associés), afin de renforcer les capacités de ces acteurs, explorer les opportunités de collaboration et mobiliser et faire évoluer les solutions liées à l’économie circulaire.