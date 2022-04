Velo3D annuncia l’edizione del 2022 del suo tour europeo dedicato alla manifattura additiva all’insegna dello slogan “Vedere per credere”

AUGUSTA, Germania--(BUSINESS WIRE)--Velo3D, Inc. (NYSE: VLD), prestigiosa azienda specializzata in tecnologie per la manifattura additiva (additive manufacturing) di metalli per la realizzazione di componenti mission-critical, ha annunciato oggi l’edizione del 2022 del suo tour europeo dedicato alla manifattura additiva all’insegna dello slogan ’Vedere per credere’ (Seeing is Believing) che farà tappa in sette città in Germania, Francia, Italia e nel Regno Unito. Al roadshow prenderanno parte innovatori di importanti mercati, compresi i settori dello spazio, dell’aviazione, del petrolio e del gas e dell’energia, che illustreranno come la manifattura additiva e la soluzione end-to-end di Velo3D stiano trasformando questi segmenti di attività aiutando gli ingegneri a realizzare i componenti di cui hanno bisogno senza alcun compresso.

“Quando parliamo con potenziali clienti che hanno esperienza con la manifattura additiva, la prima cosa che chiedono è di poter vedere i componenti con i propri occhi per accertarsi che le caratteristiche geometriche che offriamo siano davvero conseguibili” ha affermato Renette Youssef, direttrice del marketing presso Velo3D. “Durante l’edizione inaugurale del nostro roadshow “Vedere per credere” abbiamo agevolato l’instaurazione di contatti utilissimi tra ingegneri, influencer di tecnologia e dirigenti d’alto livello consentendo ai professionisti operanti nel settore della manifattura additiva di imparare e trarre ispirazione gli uni dagli altri. Siamo molto entusiasti alla prospettiva di creare lo stesso senso di comunità in Europa.”

L’edizione inaugurale del tour di Velo3D, che ha fatto tappa in cinque città, è stata lanciata nel 2021. Gli eventi hanno riunito centinaia di innovatori cui è stata data l’opportunità di scoprire come la soluzione end-to-end di Velo3D offra una qualità delle parti ineguagliata, caratteristiche geometriche complesse, la ripetibilità nella manifattura distribuita e la produzione ad alto volume attraverso la sua stampante scalabile Sapphire XC.

“La stampa 3D è una tecnologia di produzione relativamente nuova, pertanto questi eventi per la creazione di una comunità aiutano gli innovatori a capire come essa possa essere utilizzata per trasformare le loro attività, accrescere l’efficienza di sistemi chiave e far fronte alle loro difficoltà più grandi”, ha spiegato Campbell MacPherson, vicepresidente esecutivo della divisione Manifattura avanzata presso Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO). “Quale prima azienda ad acquisire una stampante Velo3D Sapphire in Europa, siamo lieti di poter illustrare come questa tecnologia ci abbia aiutati a rispondere in maniera più efficiente alle esigenze dei nostri clienti.”

Gli eventi del roadshow sono intesi ad educare ingegneri di tutti i tipi in merito ai numerosi vantaggi e capacità associati alla manifattura additiva avanzata. Le presentazioni descrivono dell’intero processo, tra cui le fasi di stampa e pre-stampa, la garanzia della qualità, il processo di produzione sottostante e la fase di post-lavorazione. Il tour del 2022 farà tappa in sette città europee, tra cui:

Verranno inoltre annunciate le date delle tappe future a Milano in Italia, Birmingham in Inghilterra e Monaco di Baviera in Germania. Gli ingegneri interessati a partecipare a uno degli eventi del tour possono richiedere un biglietto visitando il sito web dell’azienda all’indirizzo Velo3D.com o via email all’indirizzo Info_emea@velo3d.com.

Informazioni su Velo3D

Velo3D è un’azienda specializzata in tecnologie per la stampa 3D in metallo. La stampa 3D, nota anche come manifattura additiva (additive manufacturing, AM), permette di migliorare il modo stesso in cui i componenti in metallo ad elevato valore vengono realizzati. Velo3D ha superato le limitazioni delle tradizionali stampanti per la manifattura additiva creando una soluzione end-to-end che consente agli ingegneri di progettare e stampare le parti che desiderano. La soluzione end-to-end include il software di preparazione della stampa Flow, la linea di stampanti Sapphire e il sistema di controllo della qualità Assure; tutti basati sul processo di produzione Intelligent Fusion di Velo3D. Per ulteriori informazioni visitate velo3d.com o seguite l’azienda su LinkedIn o Twitter.

VELO, VELO3D, SAPPHIRE e INTELLIGENT FUSION sono marchi commerciali registrati di proprietà di Velo3D, Inc. e WITHOUT COMPROMISE, FLOW e ASSURE sono marchi commerciali di proprietà di Velo3D, Inc. Tutti i diritti riservati © Velo3D, Inc.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.