TCL與DivX簽署智慧財產權授權合約，繼續保持長期合作關係

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數位視訊科技先驅企業DivX，LLC今天宣佈，與全球銷售量領先的消費電子品牌和一流科技公司TCL簽署智慧財產權(IP)授權合約。此項協議結束了雙方之前所有懸而未決的專利訴訟。

長期以來，TCL一直是Divx技術的被授權人，在各種裝置上透過DivX技術為消費者帶來令人驚歎的數位視訊體驗。現在，TCL已成為能夠使用DivX全球基礎視訊專利組合的全球一流公司之一。

DivX執行長Brian Way表示：「我們很高興與TCL達成這項協議，以繼續保持雙方長期互惠互利的授權合作關係。」

DivX是創新數位視訊科技研發領域的全球領導者，將繼續向世界各地的公司授權其廣泛的智慧財產權組合。

關於DivX, LLC

DivX, LLC致力於開發創新科技，力求在任何裝置上提供超凡的數位娛樂體驗。2000年以來，DivX為全球消費者、裝置製造商和串流服務打造開創性的技術，為優質數位視訊樹立了標準。DivX提供技術授權，以實現出色的視訊重播，主要的消費電子品牌已在全球出售17億件採用DivX技術的裝置。DivX消費軟體在全球的下載量超過10億次，為消費者帶來內容播放、轉換和投射工具。DivX總部位於加州聖地牙哥。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.divx.com。

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